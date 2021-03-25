Матвиенко: Не факт, что получится без проблем вернуться из-за границы после каникул

В связи с распространением омикрон-штамма коронавируса в России и в мире могут быть в экстренном порядке введены дополнительные ограничения на авиасообщение, поэтому желающим отправиться за рубеж на новогодние праздники стоит подумать над своим решением получше, предупреждает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Риски большие, и мы не знаем, что произойдет через неделю, через две, — передает её слова «Дождь»*. —

Может опять встать в повестку тема вывозных рейсов, могут быть дополнительные ограничения по карантину, самоизоляции и так далее. Поэтому нужно очень осторожно и очень ответственно подойти к принятию решения, где провести новогодние каникулы».

Она обратила внимание, что многие долго копят на отпуск, поэтому будет обидно, если эти деньги сгорят из-за санитарно-эпидемиологических мер, а предсказать расклад на месяц вперед, особенно в связи с недостаточным количеством информации об омикроне, сейчас почти невозможно.

При этом людям старше 60 лет вообще никуда летать не стоит, уверена г-жа Матвиенко.

*«Дождь» признан в России «иностранным агентом».