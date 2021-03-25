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За «базар» надо отвечать! В Беларуси задержаны пользователи соцсети за оскорбление погибших российских десантников

Честь и достоинство военнослужащих защищает государство

Фото: instagram.com/press_mvdby

В Беларуси задержаны 11 человек за циничные комментарии о погибших на учениях 12 ноября десантниках из России. За такое преступление предусмотрено 5 лет лишения свободы.

«ГУБОПиК МВД установлены более 50 человек, которые в различных мессенджерах и социальных сетях разместили кощунственные и оскорбительные высказывания в связи с недавней гибелью на учениях в Беларуси военнослужащих Российской Федерации. Все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по ст.130 УК Беларуси - за разжигание социальной вражды и розни. 11 человек задержаны и помещены в ИВС», - рассказали в МВД изданию БЕЛТА.

Видео, как СОБР проводит задержание опубликовал Telegram-канал Readovka. Белорусские силовики пришли в полном обмундировании.

Поиск тех, кто посмел оскорбить честь офицеров России будет продолжаться.

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