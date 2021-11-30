«Такси» для антипрививочников появилось в Казани после введения QR-кодов

Антипрививочники Казани сплотились после введения обязательных QR-кодов для поездок в общественном транспорте, они начали подвозить друг друга и создают чаты в соцсетях для планирования совместных поездок. О появлении в городе народного такси рассказал «Газете.Ru» местный житель Марат.

По его словам, после введения QR-кодов многие водители стали подбирать тех, кого не пустили в общественный транспорт, «паролем» была медицинская маска на руке.

«Очень быстро все перешло в интернет: появились чаты в Telegram, где автомобилисты стали указывать маршрут своей поездки, а пассажиры – договариваться с ними о времени и месте встречи», – добавил Марат.

Он также отметил, что после ведения ограничений автобусы ходят полупустые, а кондукторы уже не так активно проверяет QR-коды и «чаще верят на слово».

Как рассказал один из водителей такого «такси», за проезд обычно никто не платит, но если ему предлагают какую-то сумму, он не отказывается.

«В последние дни стал специально ездить на работу не привычным путем, а по автобусному маршруту: за поездку троих-четверых людей подвожу. Также договариваемся в чате о времени и месте встречи, могу подождать немного, если не тороплюсь никуда. Полиция пока не трогает: один раз остановили, проверили документы и отпустили без расспросов»», – сказал он.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что подобное народное такси может свернуться после первого криминального инцидента, когда «пассажир приедет не на указанный адрес, а в ближайший лес».