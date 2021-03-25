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«Наказание должна нести власть, творящая беззаконие»: общество бурлит от введения QR-кодов на транспорте в Казани

Россияне, считавшие Казань мудрым городом, теперь уверяют, что поторопились с выводами, так как местная власть решила штрафовать «тех, кто виноват в простое транспорта»

Фото: Global Look Press

Казанское предприятие «Метроэлектротранс» заявило в телеграм-канале, что пассажиры, задерживающие транспорт из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность. 

«МУП «Метроэлектротранс» будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик», - говорится в посте.

С 22 ноября в Татарстане действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов. Он касается пассажиров старше 18 лет и распространяется и на метрополитен. Коды проверяют сами перевозчики.

Так, по данным «Метроэлектротранса», накануне в 06:33 утра на остановке «Улица Восстания» один из пассажиров трамвая № 1 отказался предъявить QR-код и не хотел покидать салон. На место вызвали полицейских, те вывели пассажира из трамвая и составили на него административный протокол.

Из-за этого движение пришлось задержать на час, на остановке собралось ещё десять трамваев. «Метроэлектротранс» оценивает ущерб от задержки в 6,4 тысячи рублей.

Впрочем, люди в соцсетях на стороне тех, кого собираются штрафовать.

«Попробуйте! Они на вас в международный суд подадут. Там вы и штраф вернёте, и возмещение убытков тоже оплатите», - предупредил юрист.

«А вы для начала докажите, что он заражает людей, пока что преследуют здоровых», - возмущён житель Казани.

«Ну, давайте попробуйте. Народ вам эти коды затолкает туда, куда нужно. Мало в понедельник побили «проверяльщиков»?» - в бешенстве ещё один житель столицы Татарстана.

«Совсем оборзели. Хотят поломать народ через колено», - не скрывает эмоций пенсионер.

«Каждый высаженный наверняка опоздал на работу, где был лишён премии. Соответственно имеют право подать на взыскание к «Метроэлектротранспорт» на сумму премии и моральный ущерб», - продолжает писать юрист.

«Прививка добровольная. Так вроде сказал Путин? Кто-то саботирует его слова?» - уточняет человек, по-прежнему, верящий президенту.

«Президент Татарстана наверно потом кричать будет, что это не он, а Москва пистолет у виска держала и заставляла?» - ироничен читатель.

«Наказание должна нести власть, творящая беззаконие», - уверен москвич.

«Власти это ничем не грозит. Выборы прошли, штат силовиков увеличили, зарплаты им подняли», - скептичен россиянин.

«Пассажиры и не задерживали. Это работники «Метроэлектротранса» никуда не ехали», - напоминает казанец.

«Всегда считали Казань мудрым городом. Поторопились, однако», - отметил сибиряк.

Теги: #казань, #QR-код

Рубрика: Общество

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