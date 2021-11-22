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WTA: Видеозвонка китайской теннисистки Пэн Шуай недостаточно, чтобы избавиться от опасений за неё

Нет никаких гарантий, что Пэн Шуай разговаривала с Бахом не под принуждением, считают в Женской теннисной ассоциации

Фото: Global Look Press

Пэн Шуай

Женская теннисная ассоциация (WTA) продолжает испытывать озабоченность из-за судьбы теннисистки Пэн Шуай из Китая, которая пропала на несколько недель после того как рассказала о принуждении к сексу с бывшим премьер-министром КНР, важным деятелем партии Чжаном Гаоли. Как следует из заявления WTA, её разговор по видеосвязи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом не успокоил их.

«Было приятно увидеть Пэн Шуай в недавних видеороликах, но они не снимают и не решают озабоченности WTA по поводу ее благополучия и возможности общаться без цензуры или принуждения», — заявили Reuters в пресс-службе ассоциации.

Также там отметили, что продолжают настаивать в открытом расследовании возможного сексуального насилия над спортсменкой, что изначально стало причиной озабоченности WTA. Ранее там даже допускали возможность отказа от проведения турниров в Китае в связи с этим инцидентом.

Напомним, что на прошлой неделе в Китайских государственных СМИ появились кадры, где Пэн Шуай участвует в церемонии открытия юношеского теннисного турнира. Также она в течение 30 минут беседовала с г-ом Бахом по видеосвязи.

«Международный олимпийский комитет входит в опасные воды, — комментирует действия главы МОК Исследователь Amnesty International* по Китаю Алкан Акад. — В прошлом мы видели различные случаи, когда у людей не было другого выбора, кроме как сказать то, что им велели».

Озабоченность судьбой теннисистки ранее также разделили в Госдепартаменте США. Президент США Джо Байден уже рассуждает над возможным дипломатическим бойкотом предстоящей Олимпиады в Пекине из-за нарушения прав человека в КНР. О том же заявили и в офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

*Amnesty International объявлена в России «иностранным агентом».

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