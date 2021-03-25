Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:22

Китайская теннисистка пропала после обвинения соратника Си Цзиньпина в домогательствах

WTA не может связаться с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая незадолго до исчезновения заявила, что её принуждают к сексу с экс-премьером

Фото: Global Look Press

Пэн Шуай

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай (КНР), занимавшая в одиночном рейтинге 14-ю строчку, перестала выходить на связь после того как выдвинула обвинения в харассменте со стороны бывшего главы китайского правительства Чжана Гаоли, который занимает весомое положение в Коммунистической партии Китая и близок к китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Обеспокоенность в связи с пропажей теннисистки выразила Международная женская теннисная ассоциация (WTA) — её главе Стиву Саймону было направлено электронное письмо, в котором Шуай якобы отказывается от обвинений в сексуальных домогательствах и сообщает, что с ней всё хорошо. О письме сообщило и китайское телевидение. 

Однако подтвердить эти данные не удаётся, а характер содержимого письма указывает на то, что теннисистка могла написать его не сама:

«Мне трудно поверить, что Пэн Шуай сама написала это послание. Его содержание не вяжется с её убеждениями, — комментирует ситуацию г-н Саймон. — WTA и всему остальному миру нужно независимое подтверждение тому, что она в безопасности».

Кроме WTA на ситуацию обратили внимание и ведущие теннисисты мира, среди которых экс-первая ракетка мира Наоми Осака из Японии и лидер мужского рейтинга Новак Джокович, который отметил, что ситуация с Шуай его шокирует.

Подобных случаев со спортсменами в Китае ранее не было. При этом скандал разразился незадолго до зимней Олимпиады, которая должна стартовать в КНР уже в феврале 2022 года.

Теги: #теннис, #Китай

Рубрика: Спорт

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Шоу-бизнес 3 часа назад

Участник «Ледникового периода» Макар Запорожский: Не против вылететь с проекта

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Распутина меня пугает тем, что завоет и залает...» Наталия Власова раскритиковала «непрофессиональное» жюри «Суперстара»

Культура и ТВ 3 часа назад

Исчезновению Саши Бортич официальных объяснений не нашлось

Культура и ТВ 5 часов назад

«Тайная лавка ядов»: загадочно предсказуемый псевдосаспенс

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Светлана может оказаться на улице": Сафронов предостерег Светличную от аферистов

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Хотела поднять Коле настроение": Поргина покрасилась в розовый цвет ради умершего супруга

Шоу-бизнес 5 часов назад

Пугачева исхудала на уколах для диабетиков? Ученые из Дании спасают русских звезд от лишнего веса

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Один поцелуйчик!" Наташа Королева шокировала Николаева неожиданной просьбой

Шоу-бизнес 20 часов назад

«Мне стыдно, что я когда-то стоял рядом с Пригожиным!» Продюсер подаёт в суд на Авраама Руссо

Культура и ТВ 21 час назад

Кехман снимает с репертуара спектакль с Бузовой и планирует закрыть МХАТ на реконструкцию

Шоу-бизнес 1 день назад

Руслан Алехно: «Семья интереснее творчества, но не хочу переступать эту черту»

Шоу-бизнес 1 день назад

«Муз-ТВ» оштрафовали на миллион за гей-пропаганду

Культура и ТВ 1 день назад

«Король Ричард»: американский байопик про сестёр Уильямс

Культура и ТВ 1 день назад

«Бесит»: актрису Сашу Бортич вычёркивают из сериала

Шоу-бизнес 2 дня назад

"Сделали жирную бабищу с синяками": Апина рассказала о непростых отношениях на "Суперстаре"

Шоу-бизнес 2 дня назад

«Полная деградация»: Керимова рассказала об "алкотуре" Волочковой в Турции

Шоу-бизнес 2 дня назад

"Природная деформация": Аллу Пугачеву хирурги из Европы избавили от проблем с зубами

Шоу-бизнес 2 дня назад

Марина Клещева: «Когда Светличную искала вся страна, она ехала со мной в электричке!»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика