Китайская теннисистка пропала после обвинения соратника Си Цзиньпина в домогательствах

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай (КНР), занимавшая в одиночном рейтинге 14-ю строчку, перестала выходить на связь после того как выдвинула обвинения в харассменте со стороны бывшего главы китайского правительства Чжана Гаоли, который занимает весомое положение в Коммунистической партии Китая и близок к китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Обеспокоенность в связи с пропажей теннисистки выразила Международная женская теннисная ассоциация (WTA) — её главе Стиву Саймону было направлено электронное письмо, в котором Шуай якобы отказывается от обвинений в сексуальных домогательствах и сообщает, что с ней всё хорошо. О письме сообщило и китайское телевидение.

Однако подтвердить эти данные не удаётся, а характер содержимого письма указывает на то, что теннисистка могла написать его не сама:

«Мне трудно поверить, что Пэн Шуай сама написала это послание. Его содержание не вяжется с её убеждениями, — комментирует ситуацию г-н Саймон. — WTA и всему остальному миру нужно независимое подтверждение тому, что она в безопасности».

Кроме WTA на ситуацию обратили внимание и ведущие теннисисты мира, среди которых экс-первая ракетка мира Наоми Осака из Японии и лидер мужского рейтинга Новак Джокович, который отметил, что ситуация с Шуай его шокирует.

Подобных случаев со спортсменами в Китае ранее не было. При этом скандал разразился незадолго до зимней Олимпиады, которая должна стартовать в КНР уже в феврале 2022 года.