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Вчера, в 23:40

Байден допустил дипломатический бойкот Олимпиады в Китае

Ранее это звучало только на уровне сообщений в СМИ, но оказалось, что Белый дом действительно рассматривает такую возможность

Фото: Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом изучает возможность проигнорировать Олимпийские игры в Китае, которые начнутся уже в феврале следующего года. Об этом он заявил журналистам, комментирую заметку в газете The Washington Post, которая ранее написала, что вскоре власти США официально объявят о дипломатическом бойкоте со ссылкой на источник в администрации.

«Это вариант, который мы рассматриваем», — заявил Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов (цитата по Reuters).

Дипломатический бойкот подразумевает, что официальные лица Соединенных Штатов откажутся от посещения Олимпиады.

Представители обеих палат американского парламента требуют от Белого дома бойкотировать Олимпиаду на уровне дипломатов в связи с обвинениями в геноциде уйгуров в Синьцзяне, который официальный Пекин отрицает. Представитель Белого дома Джен Псаки уже неоднократно заявляла о беспокойстве ситуацией с правами человека в КНР.

Ранее «Собеседник» писал, что уже несколько дней Международная женская теннисная ассоциация (WTA) не может связаться с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая незадолго до этого обвинила одного из лидеров Коммунистической партии Китая, экс-премьера страны в сексуальных домогательствах. У ведущих игроков тура ситуация вызывает «шок». Ранее подобных случаев с китайскими спортсменами не было.

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