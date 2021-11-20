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Опасная погода, кинотеатры критикуют ограничения, пожарные помогли старушке. Главное к 20 ноября

Ветер и мокрый снег в Москве, QR-коды не спасают кинотеатры от других запретов, мертворождение от ковида. Главное к утру субботы

Фото: Global Look Press

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Как следует из данных Гидрометцентра, начиная с 10 утра скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. При этом весь день в московском регионе будет валить мокрый снег. Возможна также гололедица. Наладится погода лишь в воскресенье.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который держит голодовку уже больше месяца, доставили в военный госпиталь в Гори. Накануне его самочувствие стало ухудшаться — он потерял сознание, а нести его понадобилось на носилках. Ранее Саакашвили пообещал прекратить голодовку по прибытие в госпиталь. Туда также приехали его адвокат, мать и лечащий врач, передает Rustavi 2.

Ассоциация владельцев кинотеатров пожаловалась, что противоковидные меры начали дублировать друг друга, и это приводит к значительным потерям для отрасли, передает «Фонтанка». Бизнесмены обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отметить ограничения для залов, куда и без того пускают лишь по QR-кодам. Этого закон уже требует в 77 регионах, однако во многих из них параллельно существуют ограничения на заполняемость, к примеру, не более 50% зала.

«Все знают, что в транспорте и в магазинах продолжает ежедневно собираться большое скопление людей, а при этом кинотеатры и фитнес избраны для таких, даже не декларативных, а «декоративных» решений, — возмущается глава Союза Олег Березин. — Эти запретны неадекватны, и люди чувствуют себя в западне ограничений — вместо того, чтобы пойти в кино и получить хоть какую-то позитивную разрядку».

Следственный комитет в Петербурге не будет возбуждать уголовное дело против женщины, прогнавшей детей с аутизмом с детской площадки. Как пишет Znak.com со ссылкой на ответ регионального СУ СКР, следователи не нашли в этом состава преступления.

Газета The Times сообщила, что глава британского правительства Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине. Предложение якобы поддерживает и глава МИД Элизабет Трасс. Ранее возможность дипломатического бойкота США подтвердил президент Джо Байден.

Сам Байден успешно прошел вчерашнее плановое медобследование. В заключении проводившего его врача говорится, что он «остается здоровым энергичным 78-летним мужчиной», который в состоянии выполнять государственные обязанности. При этом врач обратил внимание на появившиеся проблемы с походкой и кашлем.

Исследование, проведенное по заказу ЦКЗ США, показало повышенный риск мертворождения у женщин, которые переболели ковидом во время беременности. Шанс такого развития событий в этом случае увеличивается почти вдвое с 0,65% до 1,26%. Ученые делают вывод, что вакцинация в данном случае может спасти жизнь ребенка.

В Калининграде машина пожарных остановилась по ходу движения, перекрыв встречную полосу, чтобы помочь пенсионерке перейти шести полосную эстокаду с трамвайными путями по средине. На инцидент обратил внимание Telegram-канал News.ru. Женщина к тому моменту уже успела добраться до середины пути, но автомобилисты перестали пропускать её.

А вот главе Калининградской области Антону Алиханову не везет — губернатор заболел ковидом уже второй раз после того как привился. Как передает ТАСС, болезнь, впрочем, протекает в легкой форме, о каких-либо серьезных последствиях не сообщается.

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