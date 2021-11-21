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Ревакцинация Путина, китайская теннисистка нашлась, красная икра рекордно подорожала. Главное к 22 ноября

Путин поучаствует в клинических испытаниях, Пэн Шуай показалась на публике, почему затонула подлодка «Курск». Главное к утру понедельника

Фото: Скриншот из видео kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от коронавируса — как и саму вакцинацию, новую прививку главы государства не показали. Для повторной вакцинации Путин использовал «Спутник Лайт». Также он заявил, что собирается стать участником испытания назальной формы «Спутника V».

Об этом Путин заявил на встрече с директора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, видео беседы (опубликовано на сайте Кремля) с которым о важности вакцинации длится более 15 минут.

Теннисистка Пэн Шуай появилась на публике и пообщалась с президентом Международного олимпийского комитета Тамсом Бахом по видеосвязи. Китайская спортсменка исчезла несколько дней назад вскоре после того как обвинила одного из важных партийных функционеров и экс-премьера Китая в склонении к сексу. Это вызвало бурную реакцию среди ведущих теннисистов, а в WTA даже пригрозили отказаться от турниров в КНР, если теннисистка не выйдет на связь. Накануне Пэн Шуай приняла участия в церемонии открытия турнира в Пекине, а также пообщалась с Бахом, заверив, что с ней всё хорошо и согласившись пообедать, когда он приедет в страну.

В России стоимость красной икры впервые с 2000 года перевалила за 5000 рублей за килограмм, пишет РБК. Это средняя цена лососевой икры в октябре этого года. Это происходит, несмотря на увеличение добычи лососевых.

В Татарстане 70-летнюю пенсионерку оштрафовали на 10 тысяч рублей за непроверенные QR-коды на входе в торговый центр «Сезам», где она работала администратором. Как пишет НТР, пенсионерка проверяла QR-коды, но отошла в уборную, пока её подменяла техничка — она проверять QR-коды не стала, тогда и пришла проверка. В итоге 70-летний администратор уволилась, так как работать с внедрением кодов стало труднее, но суд успел оштрафовать её на 10 тысяч при пенсии в 15 тысяч.

Адмирал Вячеслав Попов, возглавлявший в 1999-2001 годах Северный Флот, заявил, что подлодка «Курск» затонула при столкновении с подлодкой НАТО: «Я с вероятностью 90% знаю [её название]», — приводит его слова «КоммерсантЪ». Он поясняет, что доказательства у него есть, но опубликовать их он не может.

Размер «достойной» пенсии, по версии россиян, вырос за год на 8% до 43 тысяч в месяц. Об этом свидетельствует опрос SuperJob. При этом величина ожиданий зависит от возраста респондентов и региона, в котором они живут. При этом лишь 24% россиян планируют в старости жить на государственную пенсию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий полагает, что миграционный кризис на белорусско-польской границе может оказаться началом «чего-то гораздо худшего». Его слова приводит Reuters.

Музыкальный сервис Spotify по просьбе певицы Адель отключил в её альбомах функцию «перемешивание». Она поблагодарила площадку, пояснив, что треки нужно слушать в том порядке, в котором они идут.

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