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Вчера, в 22:37

Алексей Навальный стал одним из «50 людей года» по версии Bloomberg

Политика называют «яростный критик Кремля и Путина» и «российским голосом против коррупции»

Фото: Скриншот с сайта Bloomberg

Алексей Навальный

Американское информационное агентство Bloomberg включило российского оппозиционного политика Алексея Навального в свой ежегодный список «50 людей года». Нумерации в рейтинге нет, но история Навального упомянута в публикации на втором месте после операционного директора молодёжной социальной сети TikTok Ванессы Паппас.

В списке приводятся выдающиеся люди из категорий «Бизнес», «Политика», «Финансы», «Наука и технологии» и «Развлечения». Г-н Навальный занимает одну из 11 строчек среди политиков, в числе которых нет никого из мировых лидеров и официальных лиц государств.

Оппозиционер представляется в рейтинге как «яростный критик Кремля и Путина, находящийся в заключении более 10 месяцев после того, как оправился за границей от последствий отравления». Журналисты также называют его «российским голосом против коррупции».

В этом году Навальный также был включён в список ста самых влиятельных людей мира по версии британского журнала Times и получил правозащитную премию академика Сахарова «За свободу мысли» от Европейского парламента.

Сейчас Алексей Навальный находится к колонии из-за того, что не приходил отмечаться в связи с истекшим ещё несколько лет назад условным сроком по делу «Ив Роше», находясь на лечении в Германии, куда его доставили в состоянии искусственной комы после отравления химическим оружием из семейства «Новичок», что независимо подтверждено лабораториями Германии, Франции и Швеции, а также Организацией по запрещению химического оружия. 

Кремль официально отрицает факт отравления политика и политическую составляющую в его уголовном преследовании.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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