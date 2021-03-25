Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:27

За месяц цены в России выросли почти на 1%. За последнюю неделю — на 0,5%

Необычно высокий рост инфляции показала прошедшая неделя. Весомый вклад в неё внёс отдых в Турции, подорожавший сразу на 55%

Фото: Global Look Press

Согласно свежим данным Росстата, за неделю с 23 по 29 ноября динамика роста инфляции в России резко выросла — за семь дней цены выросли на 0,46% при том, что инфляция с начала 2021 года составляет 7,51%, что уже превысило годовой прогноз правительства (7,4%).

Для сравнения, в предыдущие две недели инфляция росла более чем вдвое медленнее — 0,2% и 0,18% на неделях с 16 по 22 ноября и с 9 по 15 ноября соответственно.

Годовая инфляция в отчёте Росстата не приводится.

В среднем в ноябре 2021 года за сутки рост инфляции составил 0,033%. В октябре эта цифра составляла 0,036%, а в ноябре 2020 года — 0,24%.

Из данных ведомства следует, что во многом скачек в недельной инфляцией обеспечил резкой рост цен на отдых в Турции — 55,18% за неделю. Более чем на 1% за неделю также подорожали спички (1,05%), белокочанная капуста (3,31%), гречка (1,13%), мука пшеничная (1,11%) и куриные яйца (1,11%). Ряд продуктов подешевели, но в пределах 1%.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 7 часов назад

Максим Леонидов: «Наша власть всё откровеннее высказывает свою позицию к инакомыслию»

Общество 32 минуты назад

«Руки тряслись, давление 195»: В ОНК настаивают на переводе ректора «Шанинки» в гражданскую больницу

Общество 2 часа назад

Депутат Ступин: «Россиян предложили разделить на три сорта»

Политика 2 часа назад

«Матвиенко, за эту власть в военкомат не побегут, не надейтесь»: спикеру Совфеда врезали за шутку про русских в трудные времена

Общество 2 часа назад

«К началу мая все перейдем на счеты»: в сети иронично отреагировали на поручение Путина перейти на российский софт

Политика 2 часа назад

НАТО исключила возможность России иметь собственную «сферу влияния»

Общество 3 часа назад

«Готов лично из своего кармана платить эти штрафы»: Чичваркин попросил охрану пускать в его магазин людей без масок

Общество 3 часа назад

Матвиенко: Не факт, что получится без проблем вернуться из-за границы после каникул

Политика 3 часа назад

Глава НАТО отказал Кремлю в праве решать, вступать Украине в Альянс или нет

Общество 3 часа назад

За «базар» надо отвечать! В Беларуси задержаны пользователи соцсети за оскорбление погибших российских десантников

Общество 4 часа назад

Известный питерский «борец с геями» выплатит ЛГБТ-активистке 54 тысячи за оскорбления

Общество 4 часа назад

Суд признал митингом фото с флагами РФ и США на Красной площади

Расследование 4 часа назад

Бывшую яхту Дмитрия Медведева снова выставили на продажу

Общество 5 часов назад

«Есть стержень»: вдова Градского поразила своим поведением на его похоронах

Общество 5 часов назад

29 и 30 декабря для военных будут выходными

Политика 5 часов назад

ОВД-Инфо* предложил Госдуме и Совфеду отменить закон об иноагентах

Общество 6 часов назад

Отсидел 16 лет за изнасилование, но был оправдан: известная писательница извинилась перед своим «насильником»

Общество 6 часов назад

На ежегодною встречу с Путиным попадут только те журналисты, которых выберут в Кремле

Общество 6 часов назад

«Мое сердце рвется на части, потому что градус ненависти растет». Белорусская «экстремистка» сказала последнее слово в суде.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика