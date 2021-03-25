За месяц цены в России выросли почти на 1%. За последнюю неделю — на 0,5%

Согласно свежим данным Росстата, за неделю с 23 по 29 ноября динамика роста инфляции в России резко выросла — за семь дней цены выросли на 0,46% при том, что инфляция с начала 2021 года составляет 7,51%, что уже превысило годовой прогноз правительства (7,4%).

Для сравнения, в предыдущие две недели инфляция росла более чем вдвое медленнее — 0,2% и 0,18% на неделях с 16 по 22 ноября и с 9 по 15 ноября соответственно.

Годовая инфляция в отчёте Росстата не приводится.

В среднем в ноябре 2021 года за сутки рост инфляции составил 0,033%. В октябре эта цифра составляла 0,036%, а в ноябре 2020 года — 0,24%.

Из данных ведомства следует, что во многом скачек в недельной инфляцией обеспечил резкой рост цен на отдых в Турции — 55,18% за неделю. Более чем на 1% за неделю также подорожали спички (1,05%), белокочанная капуста (3,31%), гречка (1,13%), мука пшеничная (1,11%) и куриные яйца (1,11%). Ряд продуктов подешевели, но в пределах 1%.