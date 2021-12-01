Суд обязал Илью Варламова удалить пост о «говнохранителях» в Карелии

В октябре 2020 года блогер-урбанист, сооснователь «Городских проектов» Илья Варламов опубликовал на свой странице в LiveJourmal пост «Говнохранители на страже визуального мусора», в котором рассказал как, по его мнению, улучшился внешний облик города Петрозаводск в Карелии после принятия в 2019 году дизайн-кода.

В нем же он раскритиковал группу местных бизнесменов, который подали на мэрию в суд, чтобы добиться отмены дизайн-кода, запретившего им заклеивать город любыми рекламными вывесками на свой вкус. Варламов высмеял бизнесменов, используя, в том числе нецензурную лексику и слово «говнохранители», под которым подразумевает людей, защищающих вредные для города вещи.

Как сообщает портал «7х7» суд в Москве обязал блогера удалить эту публикацию со всех площадок и опубликовать на них резолютивную часть постановления. Кроме того он должен выплатить 10 тысяч рублей адвокатам и 5 тысяч рублей Товариществу собственников жилья (ТСЖ), подавшему иск.

По словам юриста Натальи Союнен, выступающей со стороны истца, этот процесс стал первым случаем, когда Варламов, неоднократно критиковавший внешний вид городов и решения городских властей в разных регионах, «напоролся на ответ — на ответ публичный, честный, в суде». «Такие решения показывают, что ещё законы в нашей стране действуют», — считает юрист.

В своём посте, который пока доступен на площадках блогера, Варламов, в частности, публикует полный список организаций, подавших в суд на мэрию. Сам он в этой публикации однозначно встаёт на сторону администрации города, показывая, что количество «визуального мусора» в итоге радикально уменьшилось.

«Карельских предпринимателей возмутило, что кто-то посмел регламентировать их цирковые афиши, которые они называют вывесками. А то, что они и им подобные засрали весь Петрозаводск, их не возмутило! — пишет Варламов. — Но если мэрия не имеет права регулировать дизайн городских вывесок, то кто тогда имеет? Сами торгаши? Вот эти 43 человека, которые ненавидят Петрозаводск и его жителей?»