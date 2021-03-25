Чем опасен омикрон. Пять самых важных вопросов о новом штамме

1. Неужели все начнется сначала: закрытые границы, локдауны и учеба на удаленке?

Да. Границы закрывают, но с ограничениями.

· Россия с 28 ноября запретила въезжать в страну иностранным гражданам, которые проживают в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мадагаскаре, Эсватини, Танзании и Гонконге.

· Япония полностью закрывается от всего мира 30 ноября из-за нового штамма омикрон, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

· Израиль закрылся на две недели. С 29 ноября в страну могут вернутся израильтяне, которые сдадут тест и пройдут карантин.

· Великобритания, Германия, Франция, Турция, Египет и еще семь стран ввели ограничения и приостановили авиасообщения с ЮАР, Намибией, Зимбабве, Ботсваной, Мозамбиком, Замбией, Лесото, Эсватини, Малави.

· Италия, Чехия, Венгрия, Канада, США, Австралия и еще шесть стран запретили въезд иностранцам, которые прибыли из ЮАР, Намибии, и так далее по тому же списку.

Ограничения носят временный характер. Пока медики не знают, чего ждать от омикрона. Прибывающих в страну держат на карантине и дважды тестируют. Сейчас для Минздрава важно выиграть время на подготовку к новому росту заболеваемости, провести исследования и наладить тестирование нового штамма.

А в остальном жизнь будет идти своим чередом. Локдауны вводить не будут. Россия и США уже открыто заявили, что это не целесообразно. Как показал опыт, строгие ограничения приводят к большим финансовым потерям. Кроме того, медики уверены, что вакцинация населения не даст разгуляться эпидемии заново.

2. Омикрон опаснее дельты?

Однозначного ответа нет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтверждает, что новый штамм вызывает более тяжелое течение заболевания, чем предыдущие варианты ковида. Об этом просто отсутствуют данные. Потребуется еще недели две-три, чтобы понять, как ведет себя вирус и насколько он опасен.

Максим Скулачев, Ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог так же считает, что говорить об опасности новой мутации вируса преждевременно.

«На самом деле, я лично не верю в то, чтобы омикрон на 100 процентов игнорировал иммунитет от предыдущих вариантов коронавируса. Потому что все-таки это тот же самый коронавирус SARS-CoV-2. Вероятно, он сильно поменялся, но не настолько. Это станет известно через неделю-другую, когда будут проведены лабораторные испытания», – сообщил вирусолог изданию Москва24.

Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти считает, что дельта-штамм более опасен для жителей Соединенного Королевства, чем омикрон.

Но врачи не исключают, что «омикрон» самый заразный из всех предыдущих штаммов. Поэтому настоятельно рекомендуют носить маски и вакцинироваться. Они уверены, что существующие вакцины защитят людей от смерти и тяжелых осложнений в случае заражения.

3. Какие симптомы у заразившихся омикроном?

Практикующий врач из ЮАР Анжелик Кутзее первой рассказала о типичных симптомах нового штамма и пациентах.

По ее словам, это были молодые люди, в основном в возрасте от 20 до 30 лет. Половина из них не были вакцинированы. Они жаловались на сильную усталость, высокую температуру и учащенный пульс. При этом вкус и обоняние не пропадали. У шестилетнего ребенка также была высокая температура и учащенный пульс. Но он пошел на поправку буквально через два дня.

4. Нужны ли будут новые вакцины, или старые помогут?

Врачи и эпидемиологи разных стран сошлись на том, что все существующие вакцины эффективно работают против различных видов коронавируса. Они дают большой спектр антител.

Омикрон не новый вирус, а лишь мутация предыдущих штаммов. Поэтому надо продолжать вакцинацию и ревакцинацию уже известными препаратами. Об этом говорил профессор эпидемиологии Калифорнийского университета Джордж Резерфорд, а также глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург.

По утверждению директора НИЦ, разрабатывать отдельную вакцину от омикрона не нужно. Уже сейчас специалисты занимаются модификацией существующего препарата под новый штамм. Такой способ «перенастройки» вакцины проводился каждый раз, когда коронавирус мутировал.

По словам директора РФПИ Игоря Дмитриева новый препарат будет очень быстро выведен на международный рынок.

«Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против омикрона могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году будут доступны более 3 миллиардов доз», – заявил Дмитриев.

5. Почему именно в Африке появился новый штамм?

Мутация коронавируса, как считают медики, произошла в организме одного человека с ослабленной иммунной системой. Скорее всего это был больной СПИДом. Это могло случится в любой бедной стране.

ВОЗ констатирует, что на данный момент лишь десять стран смогли обеспечить вакцинацию 75 процентам населения. В наиболее бедных государствах вакцины хватило лишь на два процента жителей.

Глава Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус был потрясен, когда узнал, что вакцину американской компании J&J, часть которой делают в ЮАР, отправляют в Европу.

Гебрейесус заявил: «Несправедливое распределение вакцин –позор для всего человечества. Такая стратегия чревата тем, что пандемия затянется на годы, тогда как есть реальная возможность покончить с ней в считаные месяцы».

До тех пор, пока вакциной не обеспечат в полном объеме все нуждающиеся в этом страны, для вируса всегда найдутся благоприятные условия для дальнейшей мутации.