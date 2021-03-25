«Заразнее только корь». Что нового мы узнали про омикрон

Что выяснилось про заразность омикрона

- Каждые два-три дня количество заболевших коронавирусом удваивается. По словам специального представителя ВОЗ Дэвида Набарро через две недели ситуация с омикроном станет в 40 раз серьезнее, сообщило Международное французское радио.

- Заразнее омикрона только корь. Такой вывод сделала сотрудница медцентра University Hospitals Клаудия Хойен на пресс-конференции в Кливленде.

«В настоящее время это второй по заразности вирус на планете», – цитирует ее слова издание Akron Beacon Journal.

- По данным ВОЗ на данный момент случаи заражения омикроном подтвердились в более чем 100 странах мира, включая Россию.

В некоторых странах Европы установлены рекорды по количеству заразившихся коронавирусом.

В Великобритании за последнюю неделю зафиксировали 707,3 тысячи инфицированных. Это в 1,5 раза больше, чем неделей ранее.

Во Франции – 94 100 человек заразились за сутки.

В Италии – 50 500. По мнению научного советника министра здравоохранения Италии Вальтера Риккарди пик заболеваемости еще не пройден. Наибольший рост количества инфицированных ожидают в январе.

- В России официально зарегистрирован 41 случай заражения штаммом омикрон. Но Министерство здравоохранения утверждает, что это «завозные» случаи, и ситуация под контролем. Все инфицированные лечатся в стационаре и многие уже готовятся к выписке.

- По прогнозам Всемирной организации здравоохранения штамм омикрон вытеснит другие штаммы COVID-19 в ближайшее время. Это приведет к новой волне заболеваемости в мире.