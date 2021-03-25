«Заразнее только корь». Что нового мы узнали про омикрон
«Собеседник» собрал последнюю информацию о новом штамме вируса
Ученые предполагали, что новый штамм коронавируса омикрон будет распространятся быстрее, чем все предыдущие штаммы. Привитые и переболевшие люди могут заново заразиться.
Предположения подтвердились.
Что выяснилось про заразность омикрона
- Каждые два-три дня количество заболевших коронавирусом удваивается. По словам специального представителя ВОЗ Дэвида Набарро через две недели ситуация с омикроном станет в 40 раз серьезнее, сообщило Международное французское радио.
- Заразнее омикрона только корь. Такой вывод сделала сотрудница медцентра University Hospitals Клаудия Хойен на пресс-конференции в Кливленде.
«В настоящее время это второй по заразности вирус на планете», – цитирует ее слова издание Akron Beacon Journal.
- По данным ВОЗ на данный момент случаи заражения омикроном подтвердились в более чем 100 странах мира, включая Россию.
В некоторых странах Европы установлены рекорды по количеству заразившихся коронавирусом.
В Великобритании за последнюю неделю зафиксировали 707,3 тысячи инфицированных. Это в 1,5 раза больше, чем неделей ранее.
Во Франции – 94 100 человек заразились за сутки.
В Италии – 50 500. По мнению научного советника министра здравоохранения Италии Вальтера Риккарди пик заболеваемости еще не пройден. Наибольший рост количества инфицированных ожидают в январе.
- В России официально зарегистрирован 41 случай заражения штаммом омикрон. Но Министерство здравоохранения утверждает, что это «завозные» случаи, и ситуация под контролем. Все инфицированные лечатся в стационаре и многие уже готовятся к выписке.
- По прогнозам Всемирной организации здравоохранения штамм омикрон вытеснит другие штаммы COVID-19 в ближайшее время. Это приведет к новой волне заболеваемости в мире.
Что показали исследования ученых
На основе статистики Великобритании, Дании, Шотландии, ЮАР инфицированные омикроном гораздо меньше нуждаются в госпитализации чем в случаях заражения дельтой.
Люди без прививки наиболее подвержены заражению от нового штамма COVID-19. Но даже у них болезнь протекает гораздо легче, чем с предыдущими штаммами.
- Ученые Эдинбургского университета проанализировали данные более 5 миллионов шотландцев. В результате оказалось, что в больницы попадает на две третьих меньше зараженных омикроном, чем дельтой.
- Британский Имперский колледж провел свои исследования и выяснил, что в случае заражения омикроном тяжелое течение болезни наблюдалось на 11% меньше. Этот показатель не зависел от состояния здоровья и количества прививок у человека.
- В ЮАР госпитализация с омикроном требовалась на 80% реже, чем в случаях с дельтой.
Уточнили симптомы омикрон
Сейчас заболевание коронавирусом больше похоже на обычную простуду или грипп.
Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор утверждает, что «классические» симптомы коронавируса при заражении штаммом омикрон наблюдаются крайне редко.
«Повышенная температура и новый непрерывный кашель больше не являются доминирующими», – заявил профессор Тим Спектор изданию Daily Express.
Под его руководством было разработано приложение COVID Symptom Study, через которое ученые собирают данные о симптомах коронавируса. Более 3 миллионов человек скачали это приложение.
На основании полученных данных Тим Спектор отметил невысокую температуру тела и обозначил основные симптомы у зараженных омикроном:
· Потеря аппетита
· Усталость
· Головная боль
· Ломота в теле
· Насморк
· Чихание
· Боль в горле
· Тошнота
· Рвота
Точный диагноз можно установить только при помощи ПЦР-теста.
Определили инкубационный период
При заражении штаммом омикрон первые симптомы появятся уже на следующий день или через день. Это связано с тем, что омикрон размножается в слизистой оболочке носоглотки и бронхах в 70 раз быстрее, чем штамм дельта.
«По сегодняшним данным, инкубационный период <...> чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», – сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ им.Габричевского Татьяна Руженцова изданию РИА Новости.
Создали российские тест-системы
В настоящее время в России разработан ПЦР-тест способный выявлять штамм омикрон. Ученые пока еще проводят лабораторные исследования, но при необходимости его зарегистрируют и начнут применять.
«В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно разработаны тест-системы, которые не только позволяют выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют вариант "омикрон". То есть фактически используя такую тест-систему, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и, если заражен, это вариант "омикрон" или нет», - заявил доктор биологических наук генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов каналу Россия1.