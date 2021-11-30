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Известный питерский «борец с геями» выплатит ЛГБТ-активистке 54 тысячи за оскорбления

За 15 СМС с оскорблениями, отправленными ещё в 2018 году Тимур Булатов выплатит ЛГБТ-активисткам уже 86 тысяч в сумме

Фото: Скриншот из YouTube

Тимур Булатов

В декабре 2018 года одиозный «борец с геями» Тимур Булатов, который неоднократно становился инициатором травли ЛГБТ-активистов и автором доносов на них в правоохранительные органы, прислал сотрудницам Ресурсного центра для ЛГБТ Алле Чикинде и Анне Плюсниной более 15 СМС-сообщений, содержащих оскорбления в их адрес. Спустя три года суд призвал её к ответу.

Согласно постановлению Выборгского районного суда Санкт-Петербурга, Булатов должен выплатить г-же Чикинде 54 тысячи рублей в качестве компенсации морального ущерба от нанесенных им оскорблений, пишут «Такие дела». В июне этого года суд уже взыскал с «борца с геями» 32 тысячи рублей в пользу г-жи Плюсниной.

Иски, поданные против Булатова, начали рассматривать лишь в феврале 2020 года. В суде эксперт в области лингвистики подтвердил наличие в сообщениях оскорбительных реплик. Заявления Булатов, якобы его телефоном могли воспользоваться другие люди, эффекта на суд не возымели.

«До сих пор это худший пример травли, с которым я столкнулась за всю свою жизнь, — комментирует решение суда Алла Чикинда. — Я надеюсь, что эта история станет примером для многих людей, которые тоже сталкиваются с оскорблениями и травлей, что важно об этом не молчать, важно обращаться в правоохранительные органы и суды».
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