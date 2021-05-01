Сотрудники полиции не стали срывать показ фильма о геях-скинах в Москве

Сотрудники полиции прибыли в помещения фонда «СПИД.центр» в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, где сегодня показывали изъятый из программы ММКФ короткометражный фильм Севы Галкина «Фанаты». Картина о скинах, которые нападали на геев, но при этом сами состояли в интимных отношениях.

В столице силовики прибыли до кинопоказа и подтвердили что гомофобный активист Тимур Булатов позвонил в МВД и пожаловался, что в фонде будут показывать несовершеннолетним «фильм нетрадиционной сексуальной ориентации». Сотрудники фонда пояснили, что информация о показе сопровождалась маркером «18+» и у всех зрителей проверялись документы.

Полиция не стала проверять документы у посетителей, лишь визуально оценила возраст присутствующих и удалилась.

В Петербурге правоохранители прибыли на кинопоказ уже после того, как он состоялся. В Нижнем Новгороде также полиция прибыла по кляузе Булатова.