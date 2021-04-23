Гей-драму про футбольных фанатов сняли с показа на Московском кинофестивале

О том, что фильм «Фанаты», рассказывающий об убийствах геев в России, сняли с программы Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил «Снобу» режиссёр киноленты Сева Галкин.

По его словам, когда он подавал заявку на фестиваль, то не ожидал, что фильм примут, однако режиссера все-таки пригласили поучаствовать в программе короткого метра.

«Подумал: Ошибка? Чей-то розыгрыш?. Оказалось, нет. Все на полном серьезе. Запросили отпечатанный постер, фильм на диске», — рассказал Галкин.

«Фанатов» должны были показать в Центральном доме кино в Москве 23 апреля, но накануне фестиваля с Галкиным связался представитель ММКФ. Он рассказал, что администрация фестиваля без объяснения причин сняла его картину с программы. «Мне очень понравился ваш фильм, но нам категорически запретили его к показу», — написал он.

«Фильм должен быть в официальном каталоге фестиваля. Очень хочу достать экземпляр — интересно, будут вымарывать черным фломастером фильм, как в 1930-х вымарывали учебники и энциклопедии?» — заявил журналу режиссер.

Представители кинофестиваля отказались от комментариев.

Короткометражная драма «Фанаты» — история двоих скинхедов из Москвы, убивающих геев и состоящих в сексуальных отношениях друг с другом. История основана на реальных событиях 2016 года, тогда полиция задержала двоих футбольных фанатов по подозрению в убийстве шестерых человек в Москве.