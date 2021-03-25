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НАТО исключила возможность России иметь собственную «сферу влияния»

Глава Альянса считает, что даже говорить о подобном недопустимо. Малые страны рядом с РФ имеют право самостоятельно принимать решения

Фото: Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс считает некорректным вопрос о том, имеет ли Россия право на собственную «сферу интересов» в виде близлежащих стран, где Москва получает возможность влиять на политику. Даже обсуждать подобный аналог отношений с Россией, какие были установлены с СССР он считает недопустимым.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов, — приводит ТАСС слова главы НАТО. — Это означает фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают или не делают её соседи. И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать».

Г-н Столтенберг добавил, что и сам родом из Норвегии — небольшой страны рядом с Россией, и благодарен НАТО за то, что там никогда не признавали право России влиять на политику его государства.

То же, по его словам, должно относиться и к Украине, целостность границ которой (включая украинские Донбасс и Крым) должна признавать, в том числе и Россия. При этом попытки обвинить НАТО в провокациях против РФ, когда Альянс оказывает поддержку независимому государству, которое просит его об этом, являются «просто неверными»: «НАТО просто соблюдает волю украинского народа», — заключил он.

Теги: #НАТО, #Украина

Рубрика: Политика

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