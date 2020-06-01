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Депутат Ступин: «Россиян предложили разделить на три сорта»

Так коммунист воспринимает идею Минобороны разрешить военнослужащим не предъявлять QR-коды

Фото: Telegram @evstupin

Евгений Ступин

Министерство обороны намерено через особое постановление правительства добиться для военнослужащих права не показывать QR-коды в местах, где их наличие обязательно. Об этом сегодня сообщили «Известия». Депутат Московской городской думы Евгений Ступин от КПРФ считает подобный подзаконный акт «возмутительной» попыткой создать в обществе особую привилегированную группу.

По мнению депутата, таки образом в обществе, где и без того системой QR-кодов хотят разделить людей на два «сорта» — обладателей QR-кодов, имеющих возможность ходить куда угодно и пользоваться общественным транспортом, и тех, у кого его нет и которые, соответственно, такой возможности лишены, — образуется ещё и третья категория людей, имеющих право пользоваться всеми благами и без QR-кодов.

«Нас предложили разделить на три сорта! — возмущается политик. — Они [военнослужащие] [получается] какая-то привилегированная категория (...) Дальше, я думаю, в эту категорию войдут чиновники, олигархи и все, кто относится к так называемой «элитке».

Согласно материалу «Известий», в инициативе Минобороны действительно предлагается разрешить военнослужащим попадать в транспорт и в общественные места, вместо QR-кодов предъявляя, к примеру, сертификат о вакцинации и документ удостоверяющий личность и принадлежность к ведомству. Эксперты считают, что таким образом Минобороны пытается предотвратить утечку персональных данных своих сотрудников. Тем временем остальных граждан без QR-кода с бумажным сертификатом о вакцинации никуда не пустят.

Отметим, что в законе о QR-кода, который сейчас находится на рассмотрении регионов, правительство предлагает разрешить Минобороны разработать собственный документ, заменяющий QR-коды.

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