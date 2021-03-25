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«Руки тряслись, давление 195»: В ОНК настаивают на переводе ректора «Шанинки» в гражданскую больницу

Кроме перенесённых операций на сердце, гипертонии, атеросклероза и проблем с сосудами у Сергея Зуева появились требующие хирургического вмешательства проблемы с ногой

Фото: пресс-служба "Шанинки"

Сергей Зуев

Арестованный после трёх перенесённых за полгода операций на сердце ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев нуждается в срочной операции на ноге. Об этом ТАСС заявил член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

Сейчас Зуев помещён в больницу при СИЗО «Матросская тишина». Районный суд сперва отправил его под домашний арест вопреки требованию следователей, но затем Мосгорсуд изменил меру пресечения на заключение в СИЗО — между двумя этими решениями Зуеву сделали срочную операцию на сердце, а в суд его доставили вскоре после выписки. Летом ему сделали ещё две операции на сердце, а во время задержания и перед 30-часовым допросом он находился в больнице из-за проблем с давлением. Кроме гипертония у него также проблемы с сосудами и атеросклероз.

Сейчас ректор «Шанинки», по словам правозащитника, «не теряет присутствия духа», однако его физическое состояние оставляет желать лучшего: 

«У него тряслись руки, когда он с нами общался. Его артериальное давление поднималось до отметок 195. Также он нуждается в срочной операции на ноге», — рассказывает г-н Хуруджи. Ходить без трости Зуев не может.

Сам Зуев тепло отзывается о врачах в «Матросской тишине», однако его родственники настаивают, что к нему должны быть допущены профильные специалисты. Член ОНК полагает, что учёного необходимо перевести в гражданскую больницу и приглашённые врачи помогли бы определить, насколько это необходимо.

Сергея Зуева обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах из-за выполненных «Шанинкой» исследовательских работ по госконтракту. Его и других фигурантов дела, включая экс-замминистра просвещения Марину Ракову также обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников в РАНХиГС.

Выпустит Зуева из СИЗО на время следствия ранее потребовали более 60 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук.

Теги: #Шанинка

Рубрика: Общество

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