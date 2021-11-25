За Зуева вступились в РАН, «Священная война» с QR-кодами, Моргенштерн не выступит после Бастрыкина. Главное к 26 ноября

Вице-спикер Госдумы, депутат Борис Чернышов настаивает, что киберспорт должен стать олимпийским видом спорта. Письмо об этом он написал президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. «Признание киберспорта дисциплиной Игр продемонстрирует необходимость объединения двух важных составляющих современной жизни: спорта и цифровых технологий, завоевывающих мир», — приводят заявление Чернышова в пресс-службе ЛДПР.

При этом какие именно компьютерные игры, по мнению депутата, должны появиться на Олимпиадах, не уточняется. Г-н Бах на письмо пока не ответил.

Тем временем опрос фонда «Общественное мнение» демонстрирует, что почти каждый четвертый россиянин (23%) вообще не пользуются интернетом. В 40% случаев это люди младше 60 лет, передает «Интерфакс».

Американская торговая палата просит власти США признать сертификаты о вакцинации «Спутником V». Об этом сообщают «Известия». В Госдепартаменте просьбу приняли к рассмотрению. По мнению организации, это должно помочь упростить деловые поездки в США.

Впервые в истории МИД Германии возглавит женщина — лидер партии «Зеленых» Анналена Бербок. С этим её уже успел поздравить Хайко Маас, и. о. главы МИД, занимавший этот пост в составе прошлого правительства:

«Сердечные поздравления, дорогая Анналена Бербок! (...) Спустя 151 год с момента создания поста самое время для этого! Представлять Германию в мире — честь и вызов одновременно».

Отметим, что г-жа Бербок, как и её партия в целом, известна своей весьма категоричной риторикой в отношении россйиских властей, в том числе «Северного потока-2».

Европарламент одобрил введение санкций против «российской военизированной организацией «Группа Вагнера»» (речь идет о ЧВК «Вагнер»). Европейские законодатели абсолютным большинством приняли резолюцию о недопустимости нарушения прав человека наемниками, отдельно обратив внимание на ЧВК «Вагнер», которая, там не сомневаются, напрямую связана с Россией, передает Deutsche Welle.

Мэр Страсбурга Жанна Барсегян запретила фуа-гра на муниципальных мероприятиях, пишет Le Figaro. От одного из основных блюд Эльзаса нужно отказаться для защиты животных, считает вегетарианка Барсегян. Хотя эту мысль мэр города попыталась донести ещё раньше, как только пришла к власти в 2020 году, у части бизнеса решение все же вызвало удивление, так как принято оно за день до начала Рождественской ярмарки, где фуа-гра собирались использовать.

*«ОВД-Инфо» объявлено в России «иностранным агентом».