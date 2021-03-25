Исполнительный директор «Шанинки» Крючкова признала вину и дала показания против Сергея Зуева

Близкий к следственным органам источник «Интерфакса» сообщил, что исполнительный директор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» (Шанинки) Кристина Крючкова признала вину, сотрудничает со следствием и дает показания на всех фигурантов дела о мошенничестве со средствами Фонда новых форм развития образования.

«Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других фигурантов дела», – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что Крючкова была переведена из СИЗО под домашний арест.

Ранее ректора Шанинки Сергея Зуева отправили в СИЗО из-за обвинения в хищении 21 миллиона рублей. Помимо Зуева, по делу проходят экс-заместитель министра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Мария Ракова, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. По версии следствия, они похитили средства, выделенные для реализации государственных контрактов в рамках программы «Образование», которые были заключены с фондом, привлекшим Шанинку в качестве субподрядчика.