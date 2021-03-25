Родители детей с особенностями развития просят отпустить ректора «Шанинки» домой к аутичному сыну

Родительские организации семей, воспитывающих детей с особенностями развития обратились с заявлением к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой добиться перевода под домашний арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

Член ОНК и глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи ранее сообщал о переводе ректора «Шанинки» Сергея Зуева в СИЗО «Матросская тишина». По словам члена ОНК, в ближайшее время Зуеву может понадобиться госпитализация. Ранее он из под домашнего ареста был госпитализирован в стационар с гипертоническим кризом. Прокуратура, несмотря на обострение проблем с сердцем у ректора, настояла на помещении Зуева в СИЗО.

«Насколько мне известно, родственники собирают документы из больницы, где в момент ареста Зуев проходил лечение, а также готовят ходатайство о допуске нескольких профильных медицинских специалистов в связи с ухудшением его состояния. К здоровью Зуева всё больше вопросов. Не зря существует перечень болезней, с которыми в СИЗО помещать под стражу запрещено»

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Сообщество родителей вступилось за Зуева, поскольку тот является родителем ребёнка с аутизмом.

«Взятие под стражу родителя аутичного ребёнка, не признанного виновным и никаким образом не угрожающего обществу, на наш взгляд, акт в высшей степени бесчеловечный, так как негативно влияет на положение такого ребёнка и самым серьёзным образом может сказаться на его состоянии. Жизнь сына Сергея Зуева самым прямым образом зависит от физического наличия отца рядом с ним»

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Напомним, Зуева подозревают в присвоении 21 миллиона рублей в рамках реализации нацпроекта «Образование».