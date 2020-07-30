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Доброхотов: Лавров случайно признал существование в России наемников

Выступая в ООН, Лавров случайно проговорился, что в России есть частные военные компании. До этого власти старательно от них открещивались

Фото: Global Look Press

Сергей Лавров

Шеф-редактор расследовательского издания The Insider* Роман Доброхотов обратил внимание на неожиданную оговорку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он случайно признал то, что постоянно отрицали российские власти — существование в России частных военных компаний. Официально они в стране запрещены.

Накануне, выступая в Генассамблее ООН, Лавров заявил, что власти Мали «обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами» (цитата по «Интерфаксу»).

«Думаю, что Лавров нечаянно проговорился, поскольку до этого момента всем было очевидно, что российские частные военные компании работают практически во всех регионах мира, но их стыдливо называли ЧОПами, то есть охранными предприятиями, хотя они открыто участвовали в военных действиях. Это касалось Сирии, многих стран Африки, Украины и других регионов», — прокомментировал заявление главы МИД г-н Доброхотов в эфире «Эха Москвы».

Расследователь поясняет, что согласно действующему в России законодательству наемников из подобных ЧВК по возвращении в Россию должны «арестовывать и судить», однако из-за их аффилиации с государственными структурами этого не происходит. По его мнению, власти используют их как аналог Минобороны неформально, чтобы не нести ответственности за их деятельность.

Доброхотов считает, что «с точки зрения международного имиджа это очень досадная проговорка» и она может нести за собой международные последствия, однако сам Лавров вполне может заявить, будто имел ввиду не ЧВК, а ЧОПы.

*The Insider объявлен в России «иностранным агентом».

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