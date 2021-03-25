Сергей Зуев: «Я и представить не мог, что настолько всем нужен!»

После двухнедельного заточения в «Лефортово» профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев взялся за написание двух книг. О том, что подвигло ректора взяться за их написание за решеткой, «Собеседнику» рассказал омбудсмен находящихся под стражей предпринимателей Александр Хуруджи. Накануне он посетил СИЗО-7 и полтора часа общался с арестованным Зуевым.

Их разговор не был регламентирован по времени и проходил в переговорной комнате – из-за ковидных ограничений покамерный обход во всех СИЗО до сих пор запрещен.

– Я считаю, что ему не место в СИЗО, – рассуждает член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи о задержанном ректоре Зуеве. – Он спокойно может находиться под домашним арестом и продолжить лечение на свободе. Его первоочередная задача сейчас – бороться за жизнь. И уж точно этот человек не будет никуда бегать – уверен в этом, у меня наметанный глаз в этом плане. Мы полтора часа обсуждали с ним многие вещи.

– Что вы обсуждали с Зуевым?

– С ним очень приятно общаться. Сотни людей поддерживают Сергея Эдуардовича, он получил порядка тысячи писем со всего мира. В день ему приходит от 30 до 60 штук. Как он рассказал,

«Я сижу, пишу на них ответы. Мне приятно, конечно. Я даже знать не знал, что моя судьба стольким людям интересна, что столько людей готовы пройти все эти испытания, чтобы отправить классическое письмо сюда, через цензуру. И люди пишут, отправляют мне слова поддержки. Мне очень важно, то, что делает моя жена. Я и представить не мог, что настолько всем нужен! Мне это настолько греет душу. Я с новой силой взялся за новые две книги. Одна из них называется «Университет. О чем это вы?»

– Как себя чувствует ректор?

– У Зуева явно серьезные проблемы со здоровьем, у него тремор рук, третья степень гипертонии, атеросклероз, у него уже куча операций была. Скачки давления 172-180 каждый вечер, и утром бывает. Власти изолятора делают все возможное, чтобы он у них там не умер просто. Предоставили ему тонометр для измерения давления. Ну а что они могут сделать? Они пошли на то, что пропустили ему все лекарства. Его переведут в «Матросскую тишину», где есть врачи и полноценная медсанчасть. В случае чего ему там смогут помочь.

– Какие впечатления оставила у вас встреча Зуевым?

– Я много читал про него и знаю, что он очень серьезный ученый, – объяснил «Собеседнику» причину своего визита к ректору Зуеву правозащитник Хуруджи. – Это человек, который в 2011 году готовил концепцию стратегию развития Москвы. Во многом благодаря его труду мы видим, как преображается сейчас город. Поэтому я посчитал своим гражданским долгом пойти и узнать, чем я могу помочь. Я два часа добирался до СИЗО-7 Москвы, повстречался, выяснил, попросил руководство, и написали бумагу о его переводе. Какие-то вот такие мелочи – кому-то недостаточно таблетки в данный момент, кому-то нужно просто поговорить. Я знаю и чувствую все это остро, потому что сам там был. Поэтому я поехал, – заключил Александр Хуруджи.