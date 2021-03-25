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Ректора «Шанинки» перевели в медсанчасть при СИЗО. Его арестовали после трёх операций на сердце

Зуева в первый раз задерживали в больнице, а в СИЗО отправили сразу после третьей за последние месяцы операции на сердце. На этом настаивала московская прокуратура

Фото: пресс-служба "Шанинки"

Сергей Зуев

Член московской Общественно наблюдательной комиссии Александра Хуруджи сообщил, что ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев был переведён в медсанчасть при следственном изоляторе «Московская тишина». Об этом пишет «Интерфакс».

Профессор Зуев был отправлен в СИЗО по требованию московской прокуратуры ровно две недели назад — 9 ноября. Тогда Мосгорсуд изменил меру пресечения ректора с домашнего ареста, которую ранее вопреки требованию прокуроров установил районный суд, на заключение под стражу вскоре после того как его выписали из больницы после срочной операции на сердце. Её провели уже после задержания и 30-часового допроса.

Проблемы со здоровьем у Зуева были и до этого: задерживали его также в больнице, где он лежал из-за высокого давления. Летом этого года учёный перенёс ещё две операции на сердце, однако Мосгорсуд, как и прокуратура, не посчитали состояние его здоровья достаточным основанием для того, чтобы не отправлять Зуева в СИЗО на время следственных действий.

Зуева обвиняют в экономическом преступлении: в мошенничестве в особо крупном размере по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. По версии следствия, Зуев похитил 21 млн рублей, выделенный «Шанинке» на серию исследований, хотя сам вуз подробно отчитался о выполнении работ. Также его и Ракову обвиняют в фиктивном трудоустройстве людей в РАНХиГС. Все обвинения Зуев, Ракова и другие фигуранты дела отрицают.

Теги: #Шанинка

Рубрика: Общество

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