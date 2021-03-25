МРОТ и пенсия в погоне за инфляцией, объяснения «Шанинки», пять полицейских против девочки. Главное за 18 ноября

После того как глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о росте инфляции вдвое до уровня выше 8% и о двузначной инфляции на продукты питания, президент Путин выступил с инициативой поднять в следующем году МРОТ и прожиточный минимум на 8,6% — чуть выше фактической инфляции на октябрь. Размер увеличения пенсий он не назвал, но, судя по всему, здесь цифра также должна выйти за 8% — обратно, как отметил глава государства, «было бы неправильно».

В «Шанинке» рассказали подробности контрактов, из-за которых теперь в СИЗО сидит их ректор Сергей Зуев и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Работы были поделены на три стадии — две первые были успешно завершены, отчётность по ним — принята, а деньги — выплачены. С третьей же возникли проблемы после того как на стороне заказчика, в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», сменился весь руководящий состав:

«Фонд не прислал новые формы отчётности, несмотря на наши неоднократные просьбы», — отметили там, добавив, что оплаты третьей части контракта в итоге так и не последовала, так как его прекратили по соглашению сторон. «Шанинка» даже выплатила неустойку в 447 тысяч рублей.

В каком качестве в деле фигурируют Зуев и Крючкова, в «Шанинке» без разрешения адвокатов говорить не стали, но заверили, что к самой работе по контракту они не причастны, а сами — «абсолютно честные люди, которые никак не могут быть причастны к каким-либо финансовым или любым другим махинациям».

В Китае пропала теннисистка Пэн Шуай. Она перестала выходить на связь после того как обвинила в домогательствах бывшего премьера КНР и близкого к Си Цзиньпину функционера партии Чжана Гаоли. В WTA не готовы поверить в электронное письмо, в котором она якобы отказывается от обвинений и пишет, что с ней всё хорошо. В Ассоциации требуют, чтобы им дали возможность связаться с Шуай напрямую. Возмущение и даже «шок» ситуация вызвала среди топовых игроков — и всё это за несколько месяцев до начала зимней Олимпиады в Пекине.

После телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и господина Лукашенко белорусская сторона официально заявила, что ФРГ примет две тысячи беженцев с границы при условии, что остальных власти Беларуси увезут обратно, однако источник ТАСС в правительстве ФРГ заверил, что это неправда — никаких беженцев там принимать не собираются. «Германия не согласилась с этим», — сказал он, добавив, что ФРГ не может брать такие обязательства без ведома Евросоюза.

В Петербурге разгорелся скандал после публикации видео, на котором 14-летнюю девочку силой затаскивают в автомобиль пять сотрудников полиции. Ребёнка обвинили в том, что она перешла дорогу в неположенном месте. Паспорт она им не предъявила (неизвестно, если ли он у неё вообще), а садиться в машину с незнакомыми людьми, пусть и в полицейской форме, ей по громкой связи запретила мать. В итоге ребёнка попытались скрутить — у девочки началась истерика, и за неё вступились прохожие. Только тогда полицейские решили дождаться её отца.

Так как она несовершеннолетняя, никаких последствий кроме моральных и физических для неё задержание не несёт, а вот самих защитников порядка ждёт внутренняя проверка МВД, которую начали, в том числе после обращения местного детского омбудсмена. Разгневанные родители, в свою очередь, сразу получили медицинское освидетельствование нанесённых ребёнку травм и написали заявление в прокуратуру.