МВД начало проверку задержания 14-летней девочки, которую пять полицейских грубо запихивали в авто

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о начале проверки инцидента, который произошел в городе накануне, когда пятеро полицейских попытались жестко задержать 14-летнюю девочку, перешедшую дорогу в неположенном месте, возвращаясь домой из школы. В итоге у ребенка началась истерика, и под натиском прохожих полицейские решили подождать её отца.

В главке МВД сообщают, что девочка «грубо нарушила» правила дорожного движения. Там также утверждают, что жалоб на полицейских подано не было, передает «Фонтанка».

Впрочем, как следует из поста матери пострадавшей во «ВКонтакте», жалоба подана была, но не в полицию, а в прокуратуру. После того как девочку с отцом отпустили из отделения, врачи зафиксировали у неё ушибы обоих предплечий.

Случай получил широкую огласку после того как по Сети распространился видеоролик, где пять полицейских пытаются запихнуть кричащего и брыкающегося ребенка в авто. В офисе регионального уполномоченного по правам ребенка уже заявили, что направили соответствующий запрос в МВД.