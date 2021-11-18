14-летняя девочка перешла дорогу в неположенном месте. Её «скручивали» пять полицейских

В Санкт-Петербурге мама 14-летней школьницы рассказала, что её дочь пытались задержать, когда она с друзьями возвращалась с занятий. Полицейские решили насильно запихнуть её в служебное авто, чтобы в отделении составить административный протокол, но довели ребёнка до истерики. Происходившее засняли очевидцы, которые также в процессе отчитывали служителей закона.

«Они впятером пытались затолкать её в полицейскую машину, — возмущается мать школьницы. — Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребёнок не может пошевелить руками (это не преувеличение)».

Как женщина рассказала на своей странице во «ВКонтакте», благодаря вмешательству прохожих, пыл стражей порядка удалось умерить и они дождались приезда отца девочки.