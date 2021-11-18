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В четверг, в 19:25

14-летняя девочка перешла дорогу в неположенном месте. Её «скручивали» пять полицейских

Попытка запихнуть ребёнка в служебное авто довела девочку до истерики. Прохожие засняли это на видео и убедили полицейских дождаться отца

Фото: Скриншот

В Санкт-Петербурге мама 14-летней школьницы рассказала, что её дочь пытались задержать, когда она с друзьями возвращалась с занятий. Полицейские решили насильно запихнуть её в служебное авто, чтобы в отделении составить административный протокол, но довели ребёнка до истерики. Происходившее засняли очевидцы, которые также в процессе отчитывали служителей закона.

«Они впятером пытались затолкать её в полицейскую машину, — возмущается мать школьницы. — Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребёнок не может пошевелить руками (это не преувеличение)».

Как женщина рассказала на своей странице во «ВКонтакте», благодаря вмешательству прохожих, пыл стражей порядка удалось умерить и они дождались приезда отца девочки.

В итоге он самостоятельно отвёз девочку в отделение, где на неё составили протокол. В силу возраста, по его словам, ей даже не смогут назначить штраф. Действия полицейских можно объяснить тем, что оформить протокол на месте они не могли по формальным основаниям — в случае с ребёнком сделать это мог только инспектор по делам несовершеннолетних.

В травмпункте врачи зафиксировали у ребёнка ушибы обоих предплечий. «Пока она была в шоковом состоянии, ни на что не жаловалась, а потом рассказала, что у неё очень болят руки», — пояснил отец девочки порталу 78.ru.

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