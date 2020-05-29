Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:22

Умер актер Игорь Савочкин, сыгравший в «Ночном дозоре» и «Тихой заставе»

Ранее СМИ сообщали, что актера госпитализировали в Москве с болями в спине

Фото: Кадр из фильма «Черные кошки»

Умер российский актер театра и кино Игорь Савочкин, ему было 58 лет. Об этом сообщила знакомая артиста, Алеся Казанцева, в своем Facebook

«Сейчас я узнала, что вчера ушёл Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в Базелевсе, занимался пост-продакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера. Игорь. Сердце моё сжимается и не разжимается. Спасибо тебе большое. Большое тебе спасибо, Игорь. Тот самый момент, когда хочется сказать: «А помнишь, как я один раз, ты мне ещё тогда сказал…» А сказать некому. Игорь, спасибо, что ты был добр. Конкретно тебе спасибо Игорь, что ты меня тогда поддерживал», – написала она. 

Ранее СМИ сообщали, что актера госпитализировали в Москве с болями в спине. Позже писали, что он чувствует себя нормально и планирует выписываться из больницы.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Он работал в Театре на Покровке и в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс». Артист снимался в таких популярных кинолентах, как «Ночной дозор», «Левиафан», «Тихая застава», «Жесть» и «Черная молния». Последний фильм с его участием под названием «Русский пленник» должен выйти в 2022 году. 

Актер является лауреатом премии «Золотое перо границы» ФСБ России за фильм «Тихая застава».

На Международном молодежном фестивале короткометражного кино «Новый горизонт» Игорь Савочкин получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Ваши документы». 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Политика 11 минут назад

Путин потерял единственного преемника: Депутат Госдумы сделал громкое заявление

Происшествия 27 минут назад

Суд приговорил экс-министра образования Архангельской области к пяти годам колонии за растление малолетних

Расследование 51 минуту назад

Фильм-расследование «Собеседника». Тайные закрома Дмитрия Патрушева

Общество 1 час назад

Первый пункт анонимной вакцинации для купивших поддельный сертификат от COVID-19 открыли в Украине

Политика 1 час назад

«Он сразу сказал "Было, было"»: Зюганов прокомментировал признание Рашкина

Общество 2 часа назад

«Михаил выйдет совсем скоро»: Пашаев рассказал, когда Ефремов окажется на свободе

Общество 2 часа назад

Экс-главу фан-клуба «Спартака», который избил журналиста, отпустили из СИЗО под залог

Общество 3 часа назад

Названо количество антител, которое может быть признано достаточным для получения QR-кода

Общество 4 часа назад

Новый максимум смертей от COVID-19 зафиксирован в России, несмотря на снижение заболеваемости

Общество 5 часов назад

«Это политическая расправа!» Что говорят россияне о деле Рашкина после его признания в убийстве лося

Политика 6 часов назад

Медведь без воеводства

Общество 7 часов назад

Главное к утру: Рашкин признался в убийстве лося, на Алека Болдуина подала в суд помощник режиссера

Общество 8 часов назад

Погода постепенно перестраивается на московскую зиму: метеопрогноз для столичного региона

Общество 16 часов назад

Роспотребнадзор предлагает выдавать QR-коды по достаточному уровню антител к коронавирусу

Политика 18 часов назад

Личная жизнь, секреты стройности, Кабо-Верде. Поклонская честно ответила на вопросы о себе

Политика 19 часов назад

«Это не закончится никогда»: Россияне набросились на Пескова из-за продления «ковидных» ограничений

Общество 19 часов назад

Главное к вечеру: Рашкина намерены лишить неприкосновенности, Поклонская против QR-кодов, признание иноагентами через суд

Общество 20 часов назад

Мосгорсуд признал законным обязательное экспресс-тестирование школьников на COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика