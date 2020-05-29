Умер актер Игорь Савочкин, сыгравший в «Ночном дозоре» и «Тихой заставе»

Умер российский актер театра и кино Игорь Савочкин, ему было 58 лет. Об этом сообщила знакомая артиста, Алеся Казанцева, в своем Facebook.

«Сейчас я узнала, что вчера ушёл Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в Базелевсе, занимался пост-продакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера. Игорь. Сердце моё сжимается и не разжимается. Спасибо тебе большое. Большое тебе спасибо, Игорь. Тот самый момент, когда хочется сказать: «А помнишь, как я один раз, ты мне ещё тогда сказал…» А сказать некому. Игорь, спасибо, что ты был добр. Конкретно тебе спасибо Игорь, что ты меня тогда поддерживал», – написала она.

Ранее СМИ сообщали, что актера госпитализировали в Москве с болями в спине. Позже писали, что он чувствует себя нормально и планирует выписываться из больницы.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Он работал в Театре на Покровке и в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс». Артист снимался в таких популярных кинолентах, как «Ночной дозор», «Левиафан», «Тихая застава», «Жесть» и «Черная молния». Последний фильм с его участием под названием «Русский пленник» должен выйти в 2022 году.

Актер является лауреатом премии «Золотое перо границы» ФСБ России за фильм «Тихая застава».

На Международном молодежном фестивале короткометражного кино «Новый горизонт» Игорь Савочкин получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Ваши документы».