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Писатель попросил у пользователей Twitter поздравить с днем рождения своего сына-аутиста. И растрогал сотни людей!

Для парня играют на скрипке, рисуют картинки и сочиняют стихи

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Фото: @Pixabay

Писатель Александр Тюльпин давно ведет свой микроблог в Twitter под ником @jitel_rf. Там он публикует стихи в основном на политические темы, где комментирует последние события в России. Вот, например, четверостишие о происходящем с якутским «шаманом» Александром Габышевым, которого принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер после его похода на Москву.

Сгущается над родиной туман
А «охранота» приподняла веко, 
Шаман в России больше чем шаман.
Лишь человек в России меньше человека.

А вот комментирует пытки в российских колониях.

Кто у нас сегодня храбрый?!
Тот сегодня спит со шваброй.
А с утра разминка
Голова – дубинка. 

В четверг Тюльпин признался, что у него есть сын-аутист по имени Ян. И он празднует свой день рождения. 

«Он не совсем это понимает, он внутри своего мира, но давайте его поздравим всем Твиттером, пусть ему будет чуть теплее в этом мире», – обратился мужчина к пользователям соцсети, известной своим цинизмом и едким юмором. 

И смог растопить сердца людей! Яну стали присылать многочисленные поздравления с днем рождения.

Пользователи отправляли стихотворения и поздравительные картинки.

А некоторые даже сыграли на скрипке Happy Birthday To You!

К вечеру четверга Яна поздравили сотни людей. И это не могло не расторгать его отца, который поблагодарил их все в том же Twitter.

Теги: #праздник, #twitter

Рубрика: Общество

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