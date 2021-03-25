Писатель попросил у пользователей Twitter поздравить с днем рождения своего сына-аутиста. И растрогал сотни людей!

Писатель Александр Тюльпин давно ведет свой микроблог в Twitter под ником @jitel_rf. Там он публикует стихи в основном на политические темы, где комментирует последние события в России. Вот, например, четверостишие о происходящем с якутским «шаманом» Александром Габышевым, которого принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер после его похода на Москву.

Сгущается над родиной туман

А «охранота» приподняла веко,

Шаман в России больше чем шаман.

Лишь человек в России меньше человека.

А вот комментирует пытки в российских колониях.

Кто у нас сегодня храбрый?!

Тот сегодня спит со шваброй.

А с утра разминка

Голова – дубинка.

В четверг Тюльпин признался, что у него есть сын-аутист по имени Ян. И он празднует свой день рождения.

«Он не совсем это понимает, он внутри своего мира, но давайте его поздравим всем Твиттером, пусть ему будет чуть теплее в этом мире», – обратился мужчина к пользователям соцсети, известной своим цинизмом и едким юмором.