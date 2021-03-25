Писатель попросил у пользователей Twitter поздравить с днем рождения своего сына-аутиста. И растрогал сотни людей!
Для парня играют на скрипке, рисуют картинки и сочиняют стихи
Писатель Александр Тюльпин давно ведет свой микроблог в Twitter под ником @jitel_rf. Там он публикует стихи в основном на политические темы, где комментирует последние события в России. Вот, например, четверостишие о происходящем с якутским «шаманом» Александром Габышевым, которого принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер после его похода на Москву.
Сгущается над родиной туман
А «охранота» приподняла веко,
Шаман в России больше чем шаман.
Лишь человек в России меньше человека.
А вот комментирует пытки в российских колониях.
Кто у нас сегодня храбрый?!
Тот сегодня спит со шваброй.
А с утра разминка
Голова – дубинка.
В четверг Тюльпин признался, что у него есть сын-аутист по имени Ян. И он празднует свой день рождения.
«Он не совсем это понимает, он внутри своего мира, но давайте его поздравим всем Твиттером, пусть ему будет чуть теплее в этом мире», – обратился мужчина к пользователям соцсети, известной своим цинизмом и едким юмором.
Ребят, это мой сын, он аутист. И у него сегодня День Рождения. Он не совсем это понимает, он внутри своего мира, но давайте его поздравим всем Твиттером, пусть ему будет чуть теплее в этом мире. pic.twitter.com/Au5NRnPtSN— жЫтель.рф-77рег (@jitel_rf) November 18, 2021
И смог растопить сердца людей! Яну стали присылать многочисленные поздравления с днем рождения.
Пользователи отправляли стихотворения и поздравительные картинки.
А некоторые даже сыграли на скрипке Happy Birthday To You!
November 18, 2021
К вечеру четверга Яна поздравили сотни людей. И это не могло не расторгать его отца, который поблагодарил их все в том же Twitter.
Мы тронуты!!!! Весь Светлый Твиттер сегодня с нами. Ян передаёт всем привет с прогулки!!!! pic.twitter.com/arxoOWD9qT— жЫтель.рф-77рег (@jitel_rf) November 18, 2021