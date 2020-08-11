Исчезновению Саши Бортич официальных объяснений не нашлось

Представители ООО «Премьер» сообщили «Собеседнику», что не комментируют ситуацию с Александрой Бортич, которая внезапно исчезла из промо-материалов проекта «Бесит» стриминговой платформы Premier. Не смогли ответить на вопрос о том, что случилось с актёрским составом, и в киностудии «КИТ», которая занималась съёмками: сначала пообещали передать вопросы продюсерам, однако затем перенаправили в тот же «Премьер».

Ранее «Собеседник» обратил внимание на то, что пиарщики сериала просят журналистов убрать фамилию Бортич из списка актёров, сыгравших в сериале «Бесит». Помимо Бортич, в проекте заняты Нонна Гришаева, Максим Лагашкин, Ольга Кузьмина, Глеб Калюжный и другие. Фамилии других актёров остались в анонсах.

В начале года, после зимних митингов в защиту Навального, против актрисы была организована кампания в провластных СМИ, в которой поучаствовал Никита Михалков. В рамках своего проекта «Бесогон» он в числе прочих актёров с «неправильной» гражданской позицией озвучил гонорар Саши Бортич: 200 тысяч рублей за съёмочный день. Позднее актриса в интервью Юрию Дудю опровергала это.

Сценарист и продюсер Мила Просвирина, не вдаваясь в подробности кинодрамы вокруг артистов-оппозиционеров, сообщила «Собеседнику», что Бортич репетирует в Театре имени Ермоловой, а циркулирующие слухи о её эмиграции в Америку назвала чушью. Имя актрисы действительно появилось на сайте Театра имени Ермоловой в разделе «Приглашённые артисты». Александра должна была выйти на сцену в премьерном спектакле «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно» по Шекспиру вместе с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым уже в это воскресенье, однако в театре «Собеседнику» сообщили, что сегодня было принято решение о переносе премьеры на февраль по техническим причинам. С Бортич это вроде бы не связано: актёрский состав меняться не должен.

Нателла Крапивина – известная украинская и российская продюсер, создатель телепроекта «Орёл и решка» и экс-директор Светланы Лободы, пока не ответила «Собеседнику» на запрос относительно участия актрисы в кинопроекте «Орёл и решка. Кино», релиз которого намечен на 2022 год. Трейлер с Бортич уже обнародован, значит, съёмки состоялись. Нателла Крапивина – главный продюсер этого фильма.

Судя по тому, как неохотно комментируют тему представители киноиндустрии, можно предположить, что ситуация навязана киносообществу теми, от кого это сообщество зависит. В какой мере подобное отношение к артистке является инициативой холдинга «Газпром-медиа» (ему принадлежит киностудия «КИТ» и платформа Premier), а в какой – политическим решением людей, близких к руководству страны, очевидно, станет понятно позже.