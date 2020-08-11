«Бесит»: актрису Сашу Бортич вычёркивают из сериала

По данным «Собеседника», промоутеры сериала «Бесит» просят убрать фамилию Александры Бортич из анонсов в СМИ. Сериал запланирован на платформе Premier. Ранее её фамилия значилась первой в анонсах наряду с Максимом Лагашкиным и Нонной Гришаевой. Однако на ведущих российских кинопорталах «Кинопоиск» и «Бюллетень кинопрокатчика» актёрский состав уже изменён.

Сериал «Бесит» создан кинокомпанией «КИТ», которая, как и Premier, принадлежит «Газпром-медиа». Именно с «Газпром-медиа» было связано недавнее расследование «Би-би-си» о давлении на киноиндустрию в связи с политической позицией ряда актёров. Фёдор Бондарчук отказался комментировать информацию о том, что ему приходилось лично ходить в администрацию президента за разрешением снять Бортич и Варвару Шмыкову. Впрочем, тогда речь шла о другом проекте: сериал «Бесит» не имеет отношения к Фёдору Сергеевичу.

Осталась ли Александра Бортич в самом сериале или её убирают только из анонсов (и возможно титров) — пока неизвестно. Сам сериал, кстати, посвящён остросоциальной тематике: «В сериале будут затронуты важные темы, волнующие современное общество: домашнее насилие, фальсификации с подкидыванием наркотиков, столкновение бумеров и зумеров, безумие тик-токеров и их аудитории», - говорится в анонсе.

Телефон Александры Бортич недоступен. Представители стриминга Premier пока не откликнулись на просьбу о комментарии.