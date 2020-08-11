Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:34

«Бесит»: актрису Сашу Бортич вычёркивают из сериала

Исчезновение её фамилии происходит на фоне скандала о «наказании» ряда актёров за поддержку Навального

Фото: kinopoisk.ru

Саша Бортич в самом успешном российском фильме "Холоп"

По данным «Собеседника», промоутеры сериала «Бесит» просят убрать фамилию Александры Бортич из анонсов в СМИ. Сериал запланирован на платформе Premier. Ранее её фамилия значилась первой в анонсах наряду с Максимом Лагашкиным и Нонной Гришаевой. Однако на ведущих российских кинопорталах «Кинопоиск» и «Бюллетень кинопрокатчика» актёрский состав уже изменён.

Сериал «Бесит» создан кинокомпанией «КИТ», которая, как и Premier, принадлежит «Газпром-медиа». Именно с «Газпром-медиа» было связано недавнее расследование «Би-би-си» о давлении на киноиндустрию в связи с политической позицией ряда актёров. Фёдор Бондарчук отказался комментировать информацию о том, что ему приходилось лично ходить в администрацию президента за разрешением снять Бортич и Варвару Шмыкову. Впрочем, тогда речь шла о другом проекте: сериал «Бесит» не имеет отношения к Фёдору Сергеевичу.

Осталась ли Александра Бортич в самом сериале или её убирают только из анонсов (и возможно титров) — пока неизвестно. Сам сериал, кстати, посвящён остросоциальной тематике: «В сериале будут затронуты важные темы, волнующие современное общество: домашнее насилие, фальсификации с подкидыванием наркотиков, столкновение бумеров и зумеров, безумие тик-токеров и их аудитории», - говорится в анонсе.

Телефон Александры Бортич недоступен. Представители стриминга Premier пока не откликнулись на просьбу о комментарии.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 6 дней назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Культура и ТВ 2 часа назад

«Король Ричард»: американский байопик про сестёр Уильямс

Шоу-бизнес 9 часов назад

"Сделали жирную бабищу с синяками": Апина рассказала о непростых отношениях на "Суперстаре"

Шоу-бизнес 9 часов назад

«Полная деградация»: Керимова рассказала об "алкотуре" Волочковой в Турции

Шоу-бизнес 9 часов назад

"Природная деформация": Аллу Пугачеву хирурги из Европы избавили от проблем с зубами

Шоу-бизнес 9 часов назад

Марина Клещева: «Когда Светличную искала вся страна, она ехала со мной в электричке!»

Культура и ТВ 14 часов назад

Тарантино порвал себя на сувениры

Культура и ТВ 14 часов назад

«Рюссен Коммер» – на дне в шведской эмиграции

Культура и ТВ 15 часов назад

Сергею Галанину – 60. Отметит сначала с друзьями, потом с оркестрами и поклонниками

Культура и ТВ 1 день назад

Лучшие книги года можно прочесть бесплатно

Культура и ТВ 1 день назад

Третьяковская галерея: посвящение Достоевскому

Спорт 1 день назад

«Рыночная стоимость Месси, Роналду и Мбапе рухнула»: Бердымухамедов сыграл в футбол – Сеть в восторге

Культура и ТВ 1 день назад

Светлана Крючкова вступилась за «Мемориал*», который власти хотят ликвидировать

Культура и ТВ 1 день назад

Жена Ефремова: «Если Миша говорит, что он был за рулём, то наши отношения для него что-то значат»

Спорт 1 день назад

«Виноват дождь». Бывший игрок сборной России призвал не упрекать Кудряшова после автогола

Культура и ТВ 1 день назад

«Это единственный путь»: Никита Джигурда посоветовал Ефремову обратиться к президенту

Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Цыганов на «Эхе Кинотавра» поучаствовал в дискуссии о женском обрезании

Культура и ТВ 1 день назад

Театру Вахтангова – 100 лет: Фоторепортаж «Собеседника»

Шоу-бизнес 1 день назад

«Алла сказала – взять себя за шкирку!» Пугачева помогла Любаше справиться с глубокой депрессией

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика