Власти планируют ссылать заключённых трудиться на Крайний Север

Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Министерством юстиции работают над законопроектом, по которому российских заключённых можно будет отправлять на принудительные работы на стройках в Арктике. Сейчас заключённого не могут направить трудиться дальше его региона.

О подготовке соответствующей инициативы сообщил глава ФСИН Александр Калашников. Осуждённым хотят предложить «льготное исчисление срока», которое выражается в возможности «приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера», передаёт слова главы ведомства «Интерфакс».

Речь идёт как непосредственно о строительстве, так и о работах по благоустройстве Арктики. Также глава ФСИН отметил, что там заключённых могут отправить на очистку зоны от загрязнений.

Напомним, что ранее власти уже согласовали отправку заключённых на строительство, в частности, Байкал-Амурской магистрали.