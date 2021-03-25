Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:10

Власти планируют ссылать заключённых трудиться на Крайний Север

ФСИН и Минюст готовят законопроект о принудительном труде осуждённых в Арктике

Фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru

Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Министерством юстиции работают над законопроектом, по которому российских заключённых можно будет отправлять на принудительные работы на стройках в Арктике. Сейчас заключённого не могут направить трудиться дальше его региона.

О подготовке соответствующей инициативы сообщил глава ФСИН Александр Калашников. Осуждённым хотят предложить «льготное исчисление срока», которое выражается в возможности «приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера», передаёт слова главы ведомства «Интерфакс».

Речь идёт как непосредственно о строительстве, так и о работах по благоустройстве Арктики. Также глава ФСИН отметил, что там заключённых могут отправить на очистку зоны от загрязнений.

Напомним, что ранее власти уже согласовали отправку заключённых на строительство, в частности, Байкал-Амурской магистрали.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 49 минут назад

Мишустин уволил замминистра спорта за прогул. Она могла просто забыть оформить командировку

Общество 1 час назад

Приключения итальянцев в России продолжаются: два итальянских режиссера оказались в полиции

Общество 1 час назад

«Санитарная диктатура»: Политолог «вычислил» сроки победы над коронавирусом в России

Политика 1 час назад

«Пандемия далеко не побеждена»: Путин предупредил о риске новых волн ковида

Общество 1 час назад

«Ковидоманка»: Россияне разнесли Попову после слов об обязательном тестировании на COVID-19

Политика 2 часа назад

«Воля государства выражается в законе об иноагентах»: «Мемориал*» сообщили, какие претензии к ним предъявляются

Общество 3 часа назад

COVID отобрал праздник у детей: новогоднее представление в Кремле отменили

Политика 3 часа назад

Пообломать рога

Общество 3 часа назад

Полиция заинтересовалась новым фото полуголой девушки на фоне храма

Политика 3 часа назад

Путин потерял единственного преемника: Депутат Госдумы сделал громкое заявление

Происшествия 3 часа назад

Суд приговорил экс-министра образования Архангельской области к пяти годам колонии за растление малолетних

Общество 4 часа назад

Умер актер Игорь Савочкин, сыгравший в «Ночном дозоре» и «Тихой заставе»

Расследование 4 часа назад

Фильм-расследование «Собеседника». Тайные закрома Дмитрия Патрушева

Общество 4 часа назад

Первый пункт анонимной вакцинации для купивших поддельный сертификат от COVID-19 открыли в Украине

Политика 4 часа назад

«Он сразу сказал "Было, было"»: Зюганов прокомментировал признание Рашкина

Общество 5 часов назад

«Михаил выйдет совсем скоро»: Пашаев рассказал, когда Ефремов окажется на свободе

Общество 6 часов назад

Экс-главу фан-клуба «Спартака», который избил журналиста, отпустили из СИЗО под залог

Общество 6 часов назад

Названо количество антител, которое может быть признано достаточным для получения QR-кода

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика