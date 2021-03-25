Власти планируют ссылать заключённых трудиться на Крайний Север
ФСИН и Минюст готовят законопроект о принудительном труде осуждённых в Арктике
Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Министерством юстиции работают над законопроектом, по которому российских заключённых можно будет отправлять на принудительные работы на стройках в Арктике. Сейчас заключённого не могут направить трудиться дальше его региона.
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О подготовке соответствующей инициативы сообщил глава ФСИН Александр Калашников. Осуждённым хотят предложить «льготное исчисление срока», которое выражается в возможности «приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера», передаёт слова главы ведомства «Интерфакс».
Речь идёт как непосредственно о строительстве, так и о работах по благоустройстве Арктики. Также глава ФСИН отметил, что там заключённых могут отправить на очистку зоны от загрязнений.
Напомним, что ранее власти уже согласовали отправку заключённых на строительство, в частности, Байкал-Амурской магистрали.