«Улюкаев может отправиться строить БАМ». Громкому делу пять лет, экс-министр отсидел больше половины срока

Министр экономического развития был задержан 14 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки (2 миллиона долларов). Впоследствии, он был приговорен к 8 годам заключения в колонии строгого режима. В это воскресение громкому делу исполнится 5 лет.

Год назад о заключенном Улюкаеве крайне положительно отзывался руководитель ФСИН Александр Калашников. По его словам, бывший чиновник «очень добросовестно трудится в библиотеке».

Может ли он выйти на свободу досрочно? Вероятность этого оценил для «Собеседника» Иван Мельников - вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.

- Теоретически, шансы на УДО велики. Сам Улюкаев погасил ущерб - выплатил 130 миллионов рублей. Кроме этого, о нём положительно отзываются. Однако, у него тяжкая статья. Прежде чем, его выпустят досрочно, он должен отсидеть 3/4 срока. Так что, перед тем как подавать на УДО, ему какое-то время ещё придется провести в колонии, - говорит правозащитник.

Учитывая домашний арест и время проведенное в СИЗО, получается, что из 8 лет Алексей Улюкаев отсидел уже большую часть срока - 4 года и 5 месяцев.

- Я навещал Улюкаева уже в Следственном изоляторе, - вспоминает Иван Мельников, - До этого он год и один месяц провел под домашним арестом. Сейчас, по закону, одни сутки под домашним арестом приравниваются к полусуткам в колонии. В СИЗО, для приговоренных к строгому режиму, одни сутки равны суткам в колонии.