«Улюкаев может отправиться строить БАМ». Громкому делу пять лет, экс-министр отсидел больше половины срока
По словам специалистов, у бывшего чиновника есть основания попросить о смягчении режима
Министр экономического развития был задержан 14 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки (2 миллиона долларов). Впоследствии, он был приговорен к 8 годам заключения в колонии строгого режима. В это воскресение громкому делу исполнится 5 лет.
Год назад о заключенном Улюкаеве крайне положительно отзывался руководитель ФСИН Александр Калашников. По его словам, бывший чиновник «очень добросовестно трудится в библиотеке».
Может ли он выйти на свободу досрочно? Вероятность этого оценил для «Собеседника» Иван Мельников - вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.
- Теоретически, шансы на УДО велики. Сам Улюкаев погасил ущерб - выплатил 130 миллионов рублей. Кроме этого, о нём положительно отзываются. Однако, у него тяжкая статья. Прежде чем, его выпустят досрочно, он должен отсидеть 3/4 срока. Так что, перед тем как подавать на УДО, ему какое-то время ещё придется провести в колонии, - говорит правозащитник.
Учитывая домашний арест и время проведенное в СИЗО, получается, что из 8 лет Алексей Улюкаев отсидел уже большую часть срока - 4 года и 5 месяцев.
- Я навещал Улюкаева уже в Следственном изоляторе, - вспоминает Иван Мельников, - До этого он год и один месяц провел под домашним арестом. Сейчас, по закону, одни сутки под домашним арестом приравниваются к полусуткам в колонии. В СИЗО, для приговоренных к строгому режиму, одни сутки равны суткам в колонии.
Экс-министр финансов отбывает наказание в колонии ИК-1 Тверской области. Ранее сообщалось, что кроме работы в библиотеке, он ведёт кружок по экономике для других заключённых, «чтобы эти годы не были для них потерянными».
- В теории, он может уже сейчас обратиться с прошением о перережиме. И вместо колонии строгого режима переехать в колонию-поселение. Если Улюкаев захочет, он может, например, отправиться строить БАМ (Байкало-Амурская магистраль - Ред.) - сейчас есть такой проект у ФСИН. В Московской области тоже много трудовых лагерей такого типа. Условия в таких местах могут быть легче, но зачастую там не соблюдаются права заключённых.
С точки зрения закона, режим будет намного лояльнее. Улюкаев сможет чаще видеться с родственниками и будет иметь право выходить в город. У него появится масса возможностей, которых нет на строгом режиме. Запросить перережим - это право каждого заключённого. Для этого нужно подать ходатайство, которое будет рассматривать суд, - объясняет правозащитник Иван Мельников.
В истории Российской Федерации Алексей Улюкаев - самый высокопоставленный чиновник из тех, кто оказывался за решёткой.