Все дело в предстоящем транзите: политолог прокомментировал возможный выход Улюкаева по УДО

О том, что в рамках предстоящего транзита власти Россию ожидает серьезная борьба среди элит за перераспределение властных полномочий и контроль над ключевыми институтами, известно уже давно. Чего стоят недавние заявления политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья о «подковерной грызне» за влияние и право перенять власть действующего президента России Владимира Путина в случае его ухода.

Между тем большинство политологов все еще не могут сойтись во мнении о том, кто и какие властные полномочия рассчитывает перенять. Даже разговоры о борьбе элитных групп или так называемых «башен Кремля» выглядят неприкрытой условностью. А заявления отдельных экспертов об «извечном» противостоянии Путина и его команды с «системными либералами» и вовсе становятся похожими на попытку применения давно заученного тезиса про «плохих бояр» на практике.

Как бы там ни было, но определенные движения и события, даже из числа тех самых «подковерных», о которых в свое время говорил профессор Соловей, постепенно выходят на поверхность и становятся заметны, пусть не рядовому обывателю, но хотя бы тем, кто способен быстро и аргументировано связать их воедино. К примеру, как считает политический обозреватель издания «КоммерсантЪ» Дмитрий Дризе, одним из таких событий могут стать появившиеся недавно слухи о том, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, оказавшийся за решеткой после скандальной истории с вымогательством взятки, может в будущем выйти из тюрьмы по УДО.

«Появление слухов о том, что Алексея Улюкаева в скором времени может ожидать условно-досрочное освобождение, могут быть напрямую связаны с усилением позиций Игоря Шувалова. Именно Игорь Иванович, как считают многие, был тем самым покровителем, дозвониться до которого пытался экс-глава Минэкономразвития в день ареста.

Проблема в том, что вице-премьер Шувалов, который в то время курировал экономический блок, ничем не смог помочь, потому что и сам был не в чести. Сейчас ситуация изменилась. Улюкаев – хороший опытный специалист, который вполне мог бы поработать на благо институтов развития.

Главная интрига на данный момент заключается в том, удастся ли условно силовой башне Кремля помешать этому. Расклад сил на Олимпе постепенно меняется, а перестройка в элитах в самом разгаре», – отметил эксперт в telegram-канале «Ъ».