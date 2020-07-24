"Острая нехватка специалистов": Вторую линию БАМа будут строить заключенные

Управление ФСИН по Хабаровскому краю и компания «УК Бамстроймеханизация» договорились о создании трудового лагеря для принудительных работ заключенных региона. Они займутся строительством второй линии Байкало-Амурской магистрали.

«Состоялось подписание соглашения о намерениях использования труда осужденных и создания участка, функционирующего как исправительный центр», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы краевого ФСИН.

Предприятие, в свою очередь, сообщает, что на данный момент на нем «испытывают острую нехватку специалистов», которых и должны подобрать во ФСИН. Какие конкретно специальности требуются на строительстве БАМа, не уточняется, однако в сообщении говорится, что такой перечень был передан ведомству вместе с примерным графиком работ.

Размер заработной платы таких специалистов также не уточняется.

На настоящий момент в регионе порядка 800 закаченных, которые уже согласились на принудительные работы. Всего же на это могут пойти две тысячи зеков.