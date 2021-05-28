Глава ВТБ Костин: От идеи строительства БАМа зеками "как-то мурашки по коже идут"

Председатель правления банка ВТБ Андре Костин, комментируя предложения по банковскому регулированию, которые, по его мнению, в стране переходят от экономических к «жестко административным», привел аналогию с идеей ФСИН направлять заключенный на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

По его словам, ужесточение в сфере банковского регулирования начиналось столь же невинно с предложения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которое позднее решили ужесточить в Совете Федерации: «Вообще лиха беда начало (...) Честно говоря, сам принцип этого [регулирования] у нас вызывает некоторые сомнения.

ФСИН вот предложила, чтобы зэки строили БАМ: всем будет хорошо — и зэкам, и экономике, но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился по нашей стране», — приводит его слова РБК.

Напомним, что идея начать привлекать заключенных к работам на спецобъектах была недавно одобрена всеми ключевыми силовыми ведомствами и, как писал «КоммерсантЪ», уже вскоре будет реализована. По данным газеты, 600 зеков уже в июне отправятся строить БАМ.

Пока ФСИН убеждает, что повторение ГУЛАГа не будет, так как заключенные, по заверениям ведомства, будут работать добровольно, в хороших условиях и за плату, государственное агентство РИА Новости выпустило статью, где рассказывалось, будто бы ГУЛАГ в советские годы был «социальным лифтом» для трудовых масс: «Да, для элитариев ГУЛАГ представлял неприятный контраст с "Асторией" и "Метрополем", но для сотен тысяч простых людей он становился — как бы парадоксально это ни звучало — социальным лифтом», — утверждает издание. Эта колонка вызвала массу негативных комментариев со стороны пользователей, многие сделали вывод, будто бы россия уже начали психологически готовить к появлению нового ГУЛАГа.

В частности материал раскритиковал на своем YouTube-канале бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он обратился к автору этой статьи и напомнил:

«Только по официальным данным, в лагерях погибло 1 миллион 600 [тысяч] человек. В некоторых лагерях на территории России смертность была значительно выше, чем во многих лагерях уничтожения в гитлеровской Германии. Просто для понимая — это так, про "социальный лифт"».

Ройзман уверен, что труд заключенных или даже военнопленных с учетом расходов государства на их содержание и охрану де-факто не может быть эффективным, но кроме этого политик указал на риск, что граждан начнут отправлять в колонии только для того, чтобы поддерживать и расширять подобные стройки.