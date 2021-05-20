"Это будет не ГУЛАГ": ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными

Использовать заключенных на работах, на которых сейчас не хватает людей как из России, так и из числа трудовых мигрантов, предложил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, передает РИА Новости.

Директор ФСИН на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске рассказал про готовность ведомства организовать трудовые лагеря для осужденных, имеющих право на принудительные работы.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату», — заявил Калашников.

По словам Калашникова, из 482 тысяч человек, которые содержатся в исправительных учреждениях, 188 тысяч имеют право подать заявление о смене наказания на принудительные работы.

Директор ФСИН добавил, что ведомству удалось увеличить среднюю зарплату осужденных более чем на 11% в 2020 году. Также он обратился к омбудсменам с просьбой заняться этим вопросом во всех регионах страны.

В декабре президент России Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России до 15 июня 2021 года в связи с пандемией коронавируса. После этого срока нелегальные мигранты из стран СНГ будут депортированы из России.