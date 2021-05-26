"Коммерсантъ": первые заключенные могут появиться на БАМе уже в начале лета

Подрядчики РЖД начинают трудоустраивать первых осужденных на стройки Восточного полигона. Первые 600 заключенных могут появиться на БАМе уже в июне. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источника издания, знакомого с ходом подготовки совещания 21 мая у вице-премьера Марата Хуснуллина, ООО «Промстрой» намерено привлечь к строительству 100 человек. ООО «ТС Строй» планирует с 15 июня нанять 430 осужденных в качестве разнорабочих, бетонщиков и арматурщиков. В РЖД от комментариев отказались.

Подрядчик уточнил «Коммерсанту», что ведется подписание договора между исправительным центром и ООО «Промстрой», использующим труд осужденных к принудительным работам, для оформления трудоустройства порядка 150 человек на объектах Восточного полигона.

Согласно материалам РЖД, к июню планируется привлечь девять тысяч человек из 15 тысячи необходимых, сейчас трудоустроены 7,3 тысячи человек. Планируется также мобилизовать 3,8 тысячи сотрудников ОАО РЖД, привлечь силы железно-дорожных войск, мигрантов и работников из других регионов РФ и порядка 200 студентов-стройотрядовцев.

По мнению экспертов, к практике привлечения заключенных к подобным работам не готово текущее законодательство и ФСИН. Отмечается, что она влечет дополнительные расходы на охрану, размещение, здравоохранение, а для РЖД может обернуться серьезными имиджевыми рисками.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать заключенных для работ, на которых не хватает людей, и организовать трудовые лагеря. Его инициативу поддержали министр юстиции России Константин Чуйченко и глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. Против выступила правозащитница Зоя Светова.