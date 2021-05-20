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Глава СПЧ поддержал идею ФСИН о замене заключенными трудовых мигрантов

Общество
15:27, 20 мая 2021

Глава СПЧ поддержал идею ФСИН о замене заключенными трудовых мигрантов
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев поддержал идею директора ФСИН Александра Калашникова о замене трудовых мигрантов заключенными и организации трудовых лагерей для них.

«Если предложить им нормальную зарплату — почему нет», — заявил Фадеев «Интерфаксу».

Он считает, что если заключенным предложить работу, на которую они согласны, то выиграют все. 

«Это не замена мигрантов. Если нужна рабочая сила — надо ее где-то брать, можно зарплату хорошую предлагать местным жителям, можно подумать о труде для осужденных, потому что далеко не во всех колониях есть цеха, возможность заработать», — отметил он.

По его словам, в колониях существует огромная проблема занятости. «Здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и если будет разумно организован труд осужденных — почему нет», — сказал глава совета. 

Фадеев подчеркнул, что как именно этот труд будет организован должна определить ФСИН, а СПЧ уже будет обсуждать предложения, которых пока нет. 

Он также прокомментировал заявление директора ФСИН, который сказал, что такая система не будет аналогом ГУЛАГа. «Конечно, ничего подобного не будет, никаких нарушений действующего законодательства это предложение не предполагает», — добавил глава СПЧ. 

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, предложил использовать заключенных на работах, на которых сейчас не хватает людей как из России, так и из числа трудовых мигрантов. «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату», — заявил Калашников.

Рубрика: Общество

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