Глава Минюста поддержал идею ФСИН о замещении трудовых мигрантов заключенными

Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал идею главы ФСИН Александра Калашникова о замене трудовых мигрантов заключенными и организации трудовых лагерей для них. Об этом он заявил журналистам на встрече в Хабаровске, передает «РИА Новости».

Глава Минюста назвал идею о привлечении осужденных к работам правильной. «Потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», — сказал он.

По его словам, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Также он указал на пользу исправительных работ, которые помогают заключенным не отрываться от общества, получать зарплату и выполнять свои обязательства, вытекающие из решения судов.

Министр отмечает, что власти сейчас проводят переговоры с бизнесом, чтобы увеличить количество исправительных центров и рабочих мест.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, предложил использовать заключенных на работах, на которых сейчас не хватает людей как из России, так и из числа трудовых мигрантов. «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия», — заявил Калашников.

Данную инициативу также поддержал глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. Он считает, что если заключенным предложить работу, на которую они согласны, то выиграют все. «Если предложить им нормальную зарплату — почему нет», — заявил Фадеев.