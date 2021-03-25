Первый пункт анонимной вакцинации для купивших поддельный сертификат от COVID-19 открыли в Украине

В Закарпатской области открыли пункт анонимной вакцинации от коронавируса, где купившие поддельный сертификат и изменившие свое решение могут сделать прививку. Инициатива принадлежит руководителю кафедры социальной работы УжНУ, профессору, депутату Закарпатского областного совета Федору Шандру, сообщает местное издание Zaxid.net.

«Количество фальшивых сертификатов начало стремительно расти после введения обязательной вакцинации от коронавируса для государственных служащих, а также работников сферы образования, медицины, культуры. Я обратился к врачам и в Департамент здравоохранения Закарпатской ОГА с просьбой ввести анонимную вакцинацию для того, чтобы люди, которые сделали ошибку и купили фальшивый сертификат о вакцинации, имели возможность это исправить и спасти свою жизнь и здоровье», – рассказал профессор.

По словам врача-инфекциониста Виктора Петрова, кабинет анонимной вакцинации будет работать в Ужгороде круглосуточно. Анонимно привиться сможет любой из жителей Закарпатья, который по определенным причинам – религиозным или семейным – не хочет, чтобы его данные о вакцинации были внесены в систему.

Он добавил, что возможность вакцинироваться будет предоставлена также тем, кто приобрел фальшивый сертификат о вакцинации или имеет действующий сертификат, но не получил прививки.

Пройти вакцинацию можно будет указав псевдоним при посещении медицинского центра.

Отмечается также, что медицинские работники не будут задавать лишние вопросы и не станут осуждать людей за их убеждения и ошибки.