Полиция заинтересовалась новым фото полуголой девушки на фоне храма

Калужская полиция начала проверку из-за фото девушки на фоне храма с задранной юбкой и демонстрирующей нижнее белье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Калужской области.

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет была выявлена фотография девушки на фоне одного из храмов в Калуге, размещенная в открытом доступе… По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, на опубликованном в соцсетях фото, девушка стоит лицом к храму и задирая юбку демонстрирует нижнее белье.

Ранее появилось много резонансных дел, в том числе уголовных, за фото на фоне храмов. Одним из таким стало дело Анастасии Чистовой и Руслана Бобиева, которых отправили в колонию общего режима на десять месяцев. Тверской суд в Москве признал их виновными по статье об оскорблении религиозных чувств верующих.