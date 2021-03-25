Впервые в России дали реальные сроки за оскорбление чувств верующих: блогеры отправятся в колонию на 10 месяцев

Блогеры Анастасия Чистова и Руслан Бобиев (паспортное имя Руслани Муроджонзода) отправятся в колонию общего режима на десять месяцев. Тверской суд в Москве признал их виновными по статье об оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что молодой человек и его подруга провели фотосессию на фоне храма Василия Блаженного. Девушка при этом была в полицейской форме и имитировала половой контакт с Бобиевым. Бобиев выложил фото в своём Instagram. Своим постом он хотел набрать не менее 10 тысяч лайков, но сначала получил 10 суток, а затем и уголовное дело.

«Съёмочную площадку, идеи для съёмок все выбирал Руслан, то есть я, как собачка, рядышком ходила. Сначала я отреагировала отрицательно, а может не надо? Вообще я такой человек, что если на меня надавить, то я могу согласиться. Я согласилась только из-за этого»

, – объяснила своё участие в фотосете 19-летняя Анастасия Чистова в комментарии «РЕН ТВ».

Девушка жаловалась, что после произошедшего ей поступало множество угроз в социальных ситуациях. Молодого человека после приговора ждёт депортация в Таджикистан.

Этот приговор стал первым в России с реальным сроком заключения по статье об оскорблении чувств верующих. Предыдущие громкие дела с панк-молебном Pussy Riot и ловлей покемонов от блогера Руслана Соколовского проходили по статьям о хулиганстве и возбуждение ненависти в отношении определённой социальной группы.