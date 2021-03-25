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Блогера, снявшего провокационное фото на Красной площади, выгонят из России

Девушка, которая помогала ему в «креативном» замысле, арестована на 10 суток

Фото: Instagram

Более приличный кадр из скандального фотосета

Блогер Руслан Бобиев отправится из Москвы обратно в Таджикистан по решению Замоскворецкого суда. Ранее его задержали после публикации в публичном Instagram-аккаунте с более чем 100 000 подписчиков (сейчас заблокирован).

На фото Бобиев стоит на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади. Перед ним на уровне ширинки, спиной к фотографу сидит девушка в форме полицейского и держит Бобиева за бедра, имитируя оральный секс.

В СМИ уже появились кадры допроса блогера, где он многократно и сбивчиво извиняется за сделанное. 

В ближайшее время блогер отправится в специализированное учреждение временного содержания иностранцев, подлежащих выдворению. Кроме того, его оштрафовали на 5000 рублей, пишет «Интерфакс».

К правоохранителям из-за фото обратился блогер Сергей Колясников, сообщает Sota. Он требовал наказать Бобиева за оскорбление чувств верующих. Но обвинение ограничилось статьёй КоАП о нарушении иностранном гражданином режима пребывания в РФ.

Девушка, которая помогала блогеру в съёмках, арестована на десять суток.

Рубрика: Общество

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