Блогера, снявшего провокационное фото на Красной площади, выгонят из России

Блогер Руслан Бобиев отправится из Москвы обратно в Таджикистан по решению Замоскворецкого суда. Ранее его задержали после публикации в публичном Instagram-аккаунте с более чем 100 000 подписчиков (сейчас заблокирован).

На фото Бобиев стоит на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади. Перед ним на уровне ширинки, спиной к фотографу сидит девушка в форме полицейского и держит Бобиева за бедра, имитируя оральный секс.

В СМИ уже появились кадры допроса блогера, где он многократно и сбивчиво извиняется за сделанное.