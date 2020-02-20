Путин: Индексировать пенсии ниже уровня инфляции «было бы неправильно»

Ежегодное увеличение пенсионных начислений должно соответствовать росту цен в стране, заявил президент Владимир Путин. Он считает, что отказываться от правила индексации пенсий выше уровня инфляции в года, когда рост цен достиг рекордных 8% нельзя.

«Напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учётом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно»,

— заявил глава государства в ходе совещания по социальной политике (цитата по ТАСС).

При этом конкретных цифр об индексации на 2022 год президент называть не стал, заявив, что в правительстве, в парламенте и в его администрации этот вопрос «прорабатывается» и позднее будет сообщено о принятых решениях.

Ранее сегодня Путин в ходе того же заседания заявил, что внесёт в Госдуму законопроект об индексации прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 2022 год. Она должна составить 8,6% — это чуть выше годовой инфляции по состоянию на октябрь. Она, по оценкам Росстата, составляет 8,1%.