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Путин заявил об индексации МРОТ и прожиточного минимума на уровне инфляции

МРОТ к 2022 году поднимут до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей. Эту инициативу президент внесёт сам

Фото: Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме и правительству рассмотреть вопрос об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда до 12 654 рублей и 13 890 рублей соответственно, передаёт ТАСС.

Речь идёт об индексации показателей на 2022 год в размере 8,6%.

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — пояснил Путин.

Он отметил, что 8,6% — это почти тысяча рублей в месяц, и пообещал самостоятельно внести соответствующий законопроект в Госдуму.

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