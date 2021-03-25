Путин заявил об индексации МРОТ и прожиточного минимума на уровне инфляции

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме и правительству рассмотреть вопрос об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда до 12 654 рублей и 13 890 рублей соответственно, передаёт ТАСС.

Речь идёт об индексации показателей на 2022 год в размере 8,6%.

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — пояснил Путин.

Он отметил, что 8,6% — это почти тысяча рублей в месяц, и пообещал самостоятельно внести соответствующий законопроект в Госдуму.