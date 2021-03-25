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Набиуллина констатировала продовольственную инфляцию выше 10%. Сильнее всего это бьёт по бедным

Впрочем, в следующем году инфляция должна составить всего 4-4,5%, успокаивает глава ЦБ, обещая держать ключевую ставку на уровне 7,3-8,3%

Фото: АГН "Москва"

Эльвира Набиуллина

Инфляция в России за относительно небольшой промежуток времени выросла уже вдвое — с 4% до 8%, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По оценке Росстата, в октябре показатель уже составляет 8,1%. При этом инфляция на продовольственном рынке растет ещё быстрее — она перевалила за 10%.

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже, к сожалению, двузначная», 

— констатировала Набиуллина (цитата по ТАСС).

Глава Банка России также в очередной раз пояснила, что именно самые бедные слои населения сильнее всего чувствуют на себе рост цен на еду, так как продовольственные продукты занимают в нем большую долю, чем у более состоятельных граждан. «Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», — добавила она.

Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%. По словам Набиуллиной, чтобы достичь в 2022 году показателя по инфляции на уровне 4-4,5%, ведомство намерено временно удерживать ключевую ставку на уровне 7,3-8,3%. Напомним, что в начале этого года показатель составлял 4,25%.

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