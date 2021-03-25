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Минфин намерен со следующего года повысить цены на крепкий алкоголь

Речь идет как о минимальных ценах у производителя, так и о розничных ценах для потребителя

Фото: АГН "Москва"

Министерство финансов опубликовало постановление о повышении с 2022 года минимальных розничных цен на водку, бренди и коньяк. Документ доступен на официальном портале нормативных актов.

Согласно предложению, минимальную розничную цену на водку в ведомстве намерен поднять с 243 рублей за поллитра до 261 рубля. Бренди должно подорожать с 324 рублей за 0,5 литра до 348 рублей, а коньяк — с 446 рублей за 0,5 литра до 480 рублей.

Изменится и минимальная стоимость перечисленных алкогольных напитков при закупке у производителя: отпускная цена на водку вырастет с 203 до 214 рублей, а оптовая — с 210 до 222 рублей за 0,5 литра.

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